Labdarúgó NB I - Majdnem lenyomta a Paksot a ZTE

2025. augusztus 17. 23:15

A Zalaegerszeg fordulatos mérkőzésen, a hajrában emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent ért el a Paks vendégeként a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának vasárnap esti zárónmérkőzésén.

A Konferencia-liga selejtezőjétől csütörtökön búcsúzott paksiak a pontosztozkodással elszalasztották az esélyt arra, hogy a tabella élére álljanak, míg a zalaiak - az előző szezon végét is beleszámítva - sorozatban kilencedik döntetlenjüket játszották.

Fizz Liga, 4. forduló:

Paksi FC-Zalaegerszegi TE FC 2-2 (0-0)

Paks, v.: Csonka

gólszerzők: Silye (49.), Tóth B. (93.), illetve Croizet (69.), Krajcsovics (73.)

piros lap: Dénes (72.)

sárga lap: Papp K. (14.), Kinyik (90.), illetve Dénes (27., 72.), Várkonyi (38.), Joao Victor (45.), Gundel-Takács (87.), Csóka (93.)

Paksi FC:

Kovácsik - Vécsei (Pető, 82.), Kinyik, Lenzsér - Papp K. - Osváth, Silye, Horváth (Windecker, 82.), Gyurkits (Böde, 71.) - Galambos (Tóth B., 64.), Hahn (Haraszti, 64.)

Zalaegerszegi TE FC:

Gundel-Takács - Nyíri (David Lopez, 59.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Kiss B. (Krajcsovics, 59.), Szendrei (Alegria, 59.) - Dénes, Joao Victor (Huszti, 87.), Csonka - Croizet (Peraza, 77.)

Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, melynek első félidejében a paksiak játszottak valamivel veszélyesebben, ám kevés helyzetig jutottak, gólt pedig nem tudtak szerezni. A ZTE a játékrész nagy részében veszélytelenül futballozott és mindössze két kapura lövési kísérlettel zárta a 45 percet.

A fordulás után szinte azonnal megszerezte a vezetést a paksi csapat. A vendégek ezt követően igyekeztek ritmust váltani és a félidő közepén előbb nagy lehetőséget puskáztak el, majd rögtön ezután kezezés miatt - a videobíró segítségével megítélt - büntetőhöz jutottak, melyet Croizet magabiztosan értékesített. A zalaiak öröme nem tartott sokáig, mivel Dénes egy perccel később megkapta második sárga lapját, a kiállítás azonban a házigazdát zavarta meg jobban és a Zalaegerszeg szinte azonnal megszerezte a vezetést. A hajrában a Paks mindent egy lapra feltéve támadott, de a ráadásig helyzetig sem jutott. A hosszabbításban aztán előbb Tóth Barna egyenlített, majd a hazaiak sorra alakították ki a ziccereket, ám a vendégek kapusa, Gundel-Takács Bence bravúrjaival megőrzött egy pontot a csapatának.

MTI; Gondola