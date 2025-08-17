Labdarúgó NB I - Majdnem lenyomta a Paksot a ZTE

A Zalaegerszeg fordulatos mérkőzésen, a hajrában emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent ért el a Paks vendégeként a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának vasárnap esti zárónmérkőzésén.
A Konferencia-liga selejtezőjétől csütörtökön búcsúzott paksiak a pontosztozkodással elszalasztották az esélyt arra, hogy a tabella élére álljanak, míg a zalaiak - az előző szezon végét is beleszámítva - sorozatban kilencedik döntetlenjüket játszották.
Fizz Liga, 4. forduló:
Paksi FC-Zalaegerszegi TE FC 2-2 (0-0)
Paks, v.: Csonka
gólszerzők: Silye (49.), Tóth B. (93.), illetve Croizet (69.), Krajcsovics (73.)
piros lap: Dénes (72.)
sárga lap: Papp K. (14.), Kinyik (90.), illetve Dénes (27., 72.), Várkonyi (38.), Joao Victor (45.), Gundel-Takács (87.), Csóka (93.)
Paksi FC:
Kovácsik - Vécsei (Pető, 82.), Kinyik, Lenzsér - Papp K. - Osváth, Silye, Horváth (Windecker, 82.), Gyurkits (Böde, 71.) - Galambos (Tóth B., 64.), Hahn (Haraszti, 64.)
Zalaegerszegi TE FC:
Gundel-Takács - Nyíri (David Lopez, 59.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Kiss B. (Krajcsovics, 59.), Szendrei (Alegria, 59.) - Dénes, Joao Victor (Huszti, 87.), Csonka - Croizet (Peraza, 77.)
Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, melynek első félidejében a paksiak játszottak valamivel veszélyesebben, ám kevés helyzetig jutottak, gólt pedig nem tudtak szerezni. A ZTE a játékrész nagy részében veszélytelenül futballozott és mindössze két kapura lövési kísérlettel zárta a 45 percet.
A fordulás után szinte azonnal megszerezte a vezetést a paksi csapat. A vendégek ezt követően igyekeztek ritmust váltani és a félidő közepén előbb nagy lehetőséget puskáztak el, majd rögtön ezután kezezés miatt - a videobíró segítségével megítélt - büntetőhöz jutottak, melyet Croizet magabiztosan értékesített. A zalaiak öröme nem tartott sokáig, mivel Dénes egy perccel később megkapta második sárga lapját, a kiállítás azonban a házigazdát zavarta meg jobban és a Zalaegerszeg szinte azonnal megszerezte a vezetést. A hajrában a Paks mindent egy lapra feltéve támadott, de a ráadásig helyzetig sem jutott. A hosszabbításban aztán előbb Tóth Barna egyenlített, majd a hazaiak sorra alakították ki a ziccereket, ám a vendégek kapusa, Gundel-Takács Bence bravúrjaival megőrzött egy pontot a csapatának.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
Két nap alatt három fővárosi busz gyulladt ki, szerencsére nem történt tragédia, de ez sem a főpolgármesteren múlott – írta Latorcai Csaba. Megállapította: a mindennapi közlekedés biztonsága szó szerint lángokban áll, miközben a fővárosi költségvetést az OTP folyószámlahitele mentette meg a teljes csődtől.
-
Hollik István közölte, az elmúlt fél évben három kiváló magyar filmet látott: a nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi sorozatot, a Futni mentem-et, és a Hogyan tudnék élni nélküled-et, ami egyébként már majdnem egymillió nézőnél tart.
-
A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.