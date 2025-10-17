Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság közös elnökségi ülése

Közös elnökségi ülést tartott a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság - olvasható a két szakmai szervezet elnökségének MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.
Mint írják, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) elnöksége múlt év végén kezdeményezett közös elnökségi ülést a Magyar Teátrumi Társasággal (MTT) azért, hogy a két szervezet között elinduljon a szakmai párbeszéd. A közös elnökségi ülést október 10-én tartották a Nemzeti Színházban.
A közleményben úgy fogalmaznak: a megbeszélés konstruktív és előremutató volt. A két társaság vezetősége egyetértett abban, hogy a hazai színházakat érintő döntésekre, kihívásokra, változásokra közösen kell reagálniuk, és minden javaslatnak a színházi közösség egészét kell szolgálnia.
A két szervezet előzetesen megállapodott azokról a témákról, amelyekről első szakmai egyeztetésükön beszélnének: az előadóművészeti törvény módosítása, a független színházak helyzete, a kulturális ágazati bérfejlesztés, az előadóművészeti életpályamodell, a művészeti felsőoktatás és a szakmai rendezvények.
A közlemény szerint az előadóművészeti törvény módosítása és aktualizálása kapcsán az elnökségek tagjai egyetértettek abban, hogy szükség van önálló ágazati jogszabályra, ehhez azonban - reagálva például az előadóművészet aktuális kihívásaira - olyan új normaszöveget kell megalkotni, amely erősíti és támogatja az előadóművészeti szervezetek működését, illetve érdemes megvizsgálni, mely működési forma biztosítja legjobban a kiszámítható működést.
Mint kiemelik, a megbeszélésen szóba került az előadóművészeti életpályamodell is, amellyel kapcsolatban a két szervezet elnöksége egyetértően leszögezte: minderről széleskörűen, más szakmai szervezetek bevonásával és a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) részvételével érdemes egyeztetni.
Ahhoz, hogy sikeres legyen az életpályamodell bevezetése, a két szervezet vállalta, hogy szakmai hátteret - munkabizottságokat - biztosít a kidolgozásához - írják, hozzátéve: szeretnék, ha 2026 tavaszára a széleskörű és transzparens előkészítő munka után komplex javaslatcsomagot tehetnének a döntéshozók asztalára.
A közlemény szerint mindkét szervezet fontosnak ítéli meg az ágazati bérfejlesztés irányába tett kormányzati erőfeszítéseket, ugyanakkor - szakmai képviseletként - megnyugtatónak tartanák a minimálbér emelkedése feletti kulturális bérnövekedést.
A két elnökség megállapodott abban, hogy tematikus megbeszélésekkel - az előadóművészeti szféra finanszírozásáról, illetve ezzel összefüggésben is a független színházak helyzetéről, valamint a művészeti felsőoktatásról - folytatják tovább az egyeztetéseket - áll a közleményben.
