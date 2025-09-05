Magyar nőket erőszakoltak meg migránsok

2025. szeptember 5. 18:11

Csoportos nemi erőszakot követett el három marokkói migráns két magyar nő ellen Olaszországban – számolt be az olasz sajtó. A támadókat elfogták a rendőrök.

Az esetről a Corriere del Mezzogiorno című lap palermói kiadása számolt be. A lap azt írta, hogy a magyar turisták Szicíliában, Catania közelében töltötték a napot a tengerparton, amikor két migráns felajánlotta, hogy a furgonjukkal visszaviszik őket a szállásukra. Ehelyett azonban egy félreeső helyre mentek velük, ahol csatlakozott hozzájuk egy harmadik marokkói férfi is.

A beszámolók szerint bedrogozták őket, majd szexuális cselekményekre kényszerítették a két nőt egy furgonban, miközben kivitték őket a városból.

Az esetről az egyik áldozat testvére tett bejelentést a rendőrségnél, akit a molesztált nő azt állítva hívott fel, hogy az anyjával kell telefonálnia. A hívás alatt az áldozat arra kérte testvérét, hogy egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével keresse meg, hol vannak, és hívjon segítséget. Mindeközben sikerült még a furgon rendszámát is megadnia.

Testvére azonnal hívta a rendőrséget, és megadta a mozgó jármű helyét, amelyet egy Cataniához közeli városban, Paternóban [nem összetévesztendő a sziget másik felén található nagyvárossal, Palermóval – a szerk.] állítottak meg, ahol a járőrkocsik a két fiatal lányt sírva találták egy padon, a három férfit pedig a bejelentett jármű közelében állva.

Az olasz rendőrség mindhárom férfit elfogta. A lap szerint a 21, 22 és 24 éves elkövetőkről az is kiderült az elfogást követően, hogy illegálisan tartózkodnak Olaszországban.

A két fiatal nőt azonnal kórházba vitték a szükséges vizsgálatok elvégzésére, majd beszámoltak a történtekről és hivatalos panaszt tettek.

A három fiatal férfit csoportos nemi erőszakkal gyanúsítják, és a bíróság elrendelte az előzetes letartóztatásukat is.

Illés Boglárka: az olaszországi eset rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre

Az olaszországi eset rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook-oldalán pénteken.

Illés Boglárka közölte: Magyarország római nagykövetsége haladéktalanul felvette a kapcsolatot az olasz rendőrséggel, miután nyilvánosságra került, hogy migránsok követtek el szexuális erőszakot két magyar állampolgárral szemben.

Hozzátette: a rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők már letartóztatásban vannak.

"A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. Az illegális migrációt meg kell állítani" - írta a politikus bejegyzésében.

