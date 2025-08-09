Második világháborús repeszbomba került elő a Balaton Park Circuit versenypályánál
2025. augusztus 9. 15:06

Második világháborús repeszbomba került elő a Balaton Park Circuit versenypályánál, a boxutca közelében - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán szombaton.

Azt írták: a versenypályánál, kábelfektetés közben találtak rá munkások a robbanótestre.

Hozzátették: a második világháborús, szovjet, AO-25SzL típusú repeszbomba 1-1,5 méter mélyről került elő, biztosított gyújtószerkezettel.

A repeszbombát a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

mti
Címkék:
  • Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball
    Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
  • Erdők és műanyagok
    Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
MTI Hírfelhasználó