Mezőkövesden, a Kazincbarcika simán verte az MTK-t

Az újonc Kazincbarcika nagy meglepetésre simán, 3-1-re legyőzte a vendég MTK Budapest csapatát a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
A forduló előtt sereghajtó kazincbarcikaiak sikere azért is meglepő, mivel a csapat az előző körben kiütéses vereséget szenvedett Zalaegerszegen, míg a negyedik helyen álló MTK edzőbuktató 4-0-ás sikert aratott a Kisvárda felett.
Fizz Liga, 9. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-MTK Budapest 3-1 (3-0)
Mezőkövesd, v.: Kovács
gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)
sárga lap: Sós (63.), illetve Molnár (63.)
Kazicbarcika:
Gyollai - Baranyai, Polgár, Rasheed, Sós - Meski - Kun, Slogar, Kartik, Meshack (Schuszter, 82.) - Eleke (Könyves, 66.)
MTK:
Demjén - Varju, Kádár (Szépe, a szünetben), Széles (Kovács P., a szünetben) - Molnár (Átrok, 74.), Kata, Plsek, Németh H. (Vitályos, a szünetben), Kerezsi - Bognár, Polievka (Németh K., a szünetben)
A meccset az újonc kezdte jobban és alig tíz perc után büntetőből a vezetést is megszerezte. Ezt követően MTK-rohamokra lehetett számítani, ezzel szemben a 18. percben már 2-0-ra vezetett Kuttor Attila csapata.
A fővárosi együttes a félidő közepén kezdett magára találni, beszorította ellenfelét és több kisebb lehetőséget is kidolgozott.
A hazaiak szűk, feszes védekezése azonban jól működött és igazán nagy lehetőséget nem engedtek ellenfelüknek.
A félidő második felében a Kazincbarcikának kevés energiája maradt a támadásépítésre, a szünet előtt mégis növelni tudta előnyét, miután az MTK 16-osának jobb oldalán Széles Imre, a vendégek védője könnyelműen belesarkazott a labdába, amire Slogar lecsapott, majd a bal felső sarokba bombázott.
A fővárosi együttes első félidőben nyújtott teljesítményéről mindent elmond, hogy Horváth Dávid vezetőedző a szünetben négyet cserélt.
A sorcserétől a tréner vélhetően javulást remélt csapata játékában, ám ennek a második játékrészben nyoma sem volt.
A kék-fehérek rendkívül lassan és körülményesen építették támadásaikat, a barcikai védelemnek nem tudtak gondot okozni.
Igazán veszélyes támadásai csak a jól kontrázó házigazdának voltak, mely egyszer kapuba is talált, ám a VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítettek Slogar gólját.
Az MTK végül a ráadásban szépített, de a Kazincbarcika megérdemelten nyerte meg a találkozót.
Fizz Liga, 9. forduló:
október 3., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1
október 4., szombat
14.15 Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport+)
17.00 Puskás Akadémia FC–Újpest FC (M4 Sport)
19.30 Debreceni VSC–ETO FC (M4 Sport)
október 5., vasárnap
16.30 Ferencvárosi TC–Paksi FC (M4 Sport)
19.00 Kisvárda FC–Diósgyőri VTK (M4 Sport)
