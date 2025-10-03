Mezőkövesden, a Kazincbarcika simán verte az MTK-t

2025. október 3. 21:28

Az újonc Kazincbarcika nagy meglepetésre simán, 3-1-re legyőzte a vendég MTK Budapest csapatát a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A forduló előtt sereghajtó kazincbarcikaiak sikere azért is meglepő, mivel a csapat az előző körben kiütéses vereséget szenvedett Zalaegerszegen, míg a negyedik helyen álló MTK edzőbuktató 4-0-ás sikert aratott a Kisvárda felett.

Fizz Liga, 9. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-MTK Budapest 3-1 (3-0)

Mezőkövesd, v.: Kovács

gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)

sárga lap: Sós (63.), illetve Molnár (63.)

Kazicbarcika:

Gyollai - Baranyai, Polgár, Rasheed, Sós - Meski - Kun, Slogar, Kartik, Meshack (Schuszter, 82.) - Eleke (Könyves, 66.)

MTK:

Demjén - Varju, Kádár (Szépe, a szünetben), Széles (Kovács P., a szünetben) - Molnár (Átrok, 74.), Kata, Plsek, Németh H. (Vitályos, a szünetben), Kerezsi - Bognár, Polievka (Németh K., a szünetben)

A meccset az újonc kezdte jobban és alig tíz perc után büntetőből a vezetést is megszerezte. Ezt követően MTK-rohamokra lehetett számítani, ezzel szemben a 18. percben már 2-0-ra vezetett Kuttor Attila csapata.

A fővárosi együttes a félidő közepén kezdett magára találni, beszorította ellenfelét és több kisebb lehetőséget is kidolgozott.

A hazaiak szűk, feszes védekezése azonban jól működött és igazán nagy lehetőséget nem engedtek ellenfelüknek.

A félidő második felében a Kazincbarcikának kevés energiája maradt a támadásépítésre, a szünet előtt mégis növelni tudta előnyét, miután az MTK 16-osának jobb oldalán Széles Imre, a vendégek védője könnyelműen belesarkazott a labdába, amire Slogar lecsapott, majd a bal felső sarokba bombázott.

A fővárosi együttes első félidőben nyújtott teljesítményéről mindent elmond, hogy Horváth Dávid vezetőedző a szünetben négyet cserélt.

A sorcserétől a tréner vélhetően javulást remélt csapata játékában, ám ennek a második játékrészben nyoma sem volt.

A kék-fehérek rendkívül lassan és körülményesen építették támadásaikat, a barcikai védelemnek nem tudtak gondot okozni.

Igazán veszélyes támadásai csak a jól kontrázó házigazdának voltak, mely egyszer kapuba is talált, ám a VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítettek Slogar gólját.

Az MTK végül a ráadásban szépített, de a Kazincbarcika megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Fizz Liga, 9. forduló:

október 3., péntek

október 4., szombat

14.15 Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport+)

17.00 Puskás Akadémia FC–Újpest FC (M4 Sport)

19.30 Debreceni VSC–ETO FC (M4 Sport)

október 5., vasárnap

16.30 Ferencvárosi TC–Paksi FC (M4 Sport)

19.00 Kisvárda FC–Diósgyőri VTK (M4 Sport)

MTI