NGM: a kormány folytatja az indokolatlan áremelések elleni küzdelmet

2025. augusztus 8. 13:37

A kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árréscsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat, az érintett élelmiszerek 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,1 százalékkal lett kedvezőbb - emelte ki a fogyasztói árak júliusi adataihoz fűzött pénteki kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Közölték: a kormány itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. Július 1-től pedig 34 nagy forgalmú vény nélküli szabadáras és 10 vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbé a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 ezer forint értékű élelmiszer- utalvány formájában - sorolta a minisztérium.

Az NGM idézte a Központi Statisztikai Hivatal KSH) friss adatait, amelyek szerint 2025 júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék, míg az előző hónaphoz képest 0,4 százalék volt. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki - ez a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva - 4,6 százalék, az előző hónaphoz képest pedig 0,3 százalék volt.

Az élelmiszerinfláció növekedése elsősorban a szezonális élelmiszerek, így a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő, emelte ki az NGM, és hozzáfűzte, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi az árréscsökkentéssel érintett szereplők esetében a keresztárazási folyamatokat és szükség esetén fellép a szabálysértőkkel szemben.

Emlékeztettek: a kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében árréscsökkentést vezetett be, majd azt kiterjesztette a háztartási- és vegyiárukra, tisztálkodási és szépségápolási cikkekre is, ami gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett. A lépés jelentős segítséget nyújt a magyar lakosság számára, a drogériákban átlagosan 26,1 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

"A szabályokat pedig be is tartatjuk: eddig közel 2 ezer hatósági ellenőrzés került végrehajtásra az élelmiszerüzletekben és drogériákban, amelyek során vizsgálták, hogy az üzletek betartják-e az árréscsökkentést" - fogalmaztak.

A kormány azonban itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak - hangsúlyozta az NGM.

Kiemelték, hogy az árréscsökkentés és az önkéntes árkorlátozások mellé a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak. A kormány a nyugdíjasszervezetek kérését figyelembe véve egy 30 ezer forint értékű élelmiszerutalvány kézbesítése mellett döntött. A kormány célja, hogy az árréscsökkentés mellett közvetlen támogatást nyújtson a szépkorúak számára. Az intézkedés 2-2,5 millió nyugdíjasnak nyújt érdemi anyagi segítséget, hozzájárulva ezzel a fogyasztás további bővüléséhez is - közölte az NGM.

Megerősítették: a kormány folyamatosan nyomon követi az árak alakulását és szükség estén kész további lépéseket tenni a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében. A bevezetett árcsökkentő intézkedések érdemben hozzájárulnak a lakossági fogyasztás dinamikus bővüléséhez és a magyar családok mindennapi kiadásainak csökkentéséhez. A kormány célja, hogy az árak letörésén és a fogyasztás bővülésén keresztül a gazdasági növekedés is újabb lendületet vegyen - derül ki az NGM közleményéből.

mti