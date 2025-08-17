Német Szuperkupa - A Bayern München diadalmaskodott

2025. augusztus 17. 22:07

A Bayern München nyerte a labdarúgó Német Szuperkupát, a klub egykori legendájáról, Franz Beckenbauerről elnevezett trófeát.

A szombati összecsapáson a bajnok bajorok 2-1-re diadalmaskodtak a Német Kupa-győztes VfB Stuttgart otthonában.

A müncheniek első gólját Harry Kane szerezte, majd a Liverpooltól szerződtetett Luis Díaz talált be a fordulást követően. A végeredményt a Jamie Leweling állította be a 93. percben.

A Bayern története során a 11. alkalommal nyerte meg a Német Szuperkupát.

MTI; Gondola