Ötvenezredik számát ünnepelte a L’Osservatore Romano szentszéki napilap

2025. augusztus 23. 19:08

Ötvenezredik számát ünnepelte a héten a L’Osservatore Romano című szentszéki napilap, amely immár 13 pápa uralkodását felölelő 164 év óta szolgálja olvasótáborát Vatikánváros híreivel.

A jubileumi számot Andrea Monda főszerkesztő vezércikke köszöntötte "Prófécia és poézis" címmel. A L'Osservatore Romano kezdettől fogva politikai és vallási napilapként Isten és az emberek városáról akart tudósítani mindig - írta.

A világ legkisebb globális napilapjának szokták nevezni, amely rendkívül széles külföldi hírkínálattal szolgál, hiszen egyházi és világi tudósítói a legtávolabbi földrészeken is jelen vannak.

A Római Figyelőnek keresztelt újság 1861. július 1-jén jelent meg először a pápák városában, néhány hónappal az ország egységessé válása és az olasz királyság kikiáltása után.

A napilap a legelső kiadása óta őrzi a címoldalon feltüntetett két latin mottót: a római jogból származó uniquique suum (mindenkinek a magáét) kifejezést, valamint hogy non praevalebunt (a pokol kapui nem vesznek erőt rajta), ami egy idézet Máté evangéliumából.

A szentszéki újság különlegességének számít, hogy nem reggel, hanem délutánonként jelenik meg, kivéve vasárnapot és az ünnepnapokat. A késői megjelenést magyarázza, hogy az újság a pápai állam főképpen délelőtt folyó tevékenységéről számol be.

A L’Osservatore Romano alapfeladata, hogy hivatalos információkat közöljön a mindenkori egyházfő és a Szentszék tevékenységéről. Részletes hírt ad a pápai kinevezésekről, audienciákról, dokumentumokról, beszédekről. Tájékoztat a Szentszékre és a világegyházra vonatkozó hírekről, nemzetközi, kulturális és vallási információkról.

A napilap IX. Piustól a jelenlegi XIV. Leó pápáig tizenhárom egyházfő alatt szolgált, és az élén tizenegy főszerkesztő váltotta egymást.

A jelenlegi szerkesztőség a vatikáni médiaépületében található, a Szent Péter tértől nem messze.

A nyomtatott L’Osservatore Romano a Vatikánban és Róma központi újságosstandjain kapható. Mind a mai napig megőrizte kiemelkedően nagy méretét, amellyel még az egyébként is nagy formátumú olasz napilapokat is megelőzi.

A legutóbbi adatok szerint kevesebb mint ötezer példányban nyomtatják ki, de tízezer előfizetője van az online verziót is számolva. Több idegen nyelven heti kiadással jelentkezik.

Hagyománynak számít, hogy rendkívüli szentszéki eseménykor, például az egyházfő halála vagy az új pápa megválasztása esetén, a L’Osservatore Romano különkiadással jelentkezik, amelyet ingyen osztanak a Szent Péter térnél.

MTI, Gondola