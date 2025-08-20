Premier League - Kerkez Milost bekerült az Év csapatába
2025. augusztus 20. 07:07
Kerkez Milos bekerült az Év csapatába az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA).
A 21 éves magyar válogatott védő a játékostársak szavazatai alapján érdemelte ki az elismerést.
Kerkez a Premier League előző idényében még a Bournemouth futballistájaként nyújtott kiemelkedő teljesítményt, ennek is köszönhetően szerződtette nyáron a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool. Az álomtizenegybe négy új csapattársa is bekerült, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah személyében.
Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott.
mti
