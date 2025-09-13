Sao Pauló-i tenisztorna - Babosék a döntőben

2025. szeptember 13. 15:08

Babos Tímea - a brazil Luisa Stefani oldalán - bejutott a döntőbe párosban a 275 ezer dollár (92,5 millió forint) összdíjazású Sao Pauló -i keménypályás női tenisztornán.

Az első helyen kiemelt kettős egy amerikai, indonéz duót vert két játszmában az elődöntőben.

Eredmény:

páros, elődöntő:

BABOS Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)-Anna Sinclair Rogers, Janice Tjen (amerikai, indonéz) 6:3, 6:2

korábban:

egyes, negyeddöntő:

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (francia)-UDVARDY Panna (8.) 6:2, 6:4

mti