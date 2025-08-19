Szijjártó Péter: helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken
2025. augusztus 19. 22:07

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt percekben helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően.


"A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek" - írta.

"Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!" - tette hozzá.

mti
