Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt percekben helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően.
"A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek" - írta.
"Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!" - tette hozzá.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
A Fradinak meg kell vernie az azeri csapatot, függetlenül attól, hogy kap-e gólt vagy sem. Minél nagyobb előnnyel kell utazni a jövő heti visszavágóra.
"Közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje szerinti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen alapvető értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak" - hangoztatta a miniszter.
Az intézet Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden az MTI-vel.