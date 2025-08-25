Tájfun csapott le Vietnam partvidékére
2025. augusztus 25. 16:53
Súlyos helyzet alakult ki Vietnám partjainál - írja a BBC. Mint olvasható, a helyi hatóságok szerint a vihar olyan erős lehet, mint a tavalyi évben a Jagi tájfun, amely az elmúlt harminc esztendő legdurvább természeti jelesége volt s 300 ember halálát okozta. A cikk szerint eddig közel 600 000 polgárt utasítottak otthona elhagyására a tengerparti Ha Tinh tartományban. Vietnam nem az egyetlen állam, amely a Kajiki tájfunnal néz szembe. A vihar ugyanis korábban elhaladt Hajnan szigete mellett, és heves esőzéseket és erős szeleket hozott Dél-Kínára is. Thaiföldön a hatóságok 58 tartományba küldtek figyelmeztetést a villámárvizek és a földcsuszamlások kialakulásának veszélye okán.
MH
Címkék:
  • Belföld
    A gyermekvédelem a legnemesebb hivatás
    A gyermekvédelem nehéz műfaj, nem balettképző, ezért itt nehéz felfedezni az angolkisasszonyok kifinomultságát, hiszen kevés benne a kecsesség, annál több a tragikum – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn Fegyverneken, a Hétszínvirág lakásotthon átadásán.
  • deutsch tamás
    Brüsszel elárulja az Európai Uniót
    A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
  • Kultúra
    Szent István-megemlékezés a Stephansdomban
    Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
MTI Hírfelhasználó