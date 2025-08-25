Tájfun csapott le Vietnam partvidékére

2025. augusztus 25.

MH

Súlyos helyzet alakult ki Vietnám partjainál - írja a BBC. Mint olvasható, a helyi hatóságok szerint a vihar olyan erős lehet, mint a tavalyi évben a Jagi tájfun, amely az elmúlt harminc esztendő legdurvább természeti jelesége volt s 300 ember halálát okozta. A cikk szerint eddig közel 600 000 polgárt utasítottak otthona elhagyására a tengerparti Ha Tinh tartományban. Vietnam nem az egyetlen állam, amely a Kajiki tájfunnal néz szembe. A vihar ugyanis korábban elhaladt Hajnan szigete mellett, és heves esőzéseket és erős szeleket hozott Dél-Kínára is. Thaiföldön a hatóságok 58 tartományba küldtek figyelmeztetést a villámárvizek és a földcsuszamlások kialakulásának veszélye okán.