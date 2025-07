Wimbledon - Fucsovics megnyerte a Monfils elleni kétnapos meccset

2025. július 5. 08:07

Fucsovics Márton bejutott a legjobb 32 közé, miután a péntekre halasztott döntő játszmában 6:4-re legyőzte a francia Gaël Monfilst a wimbledoni teniszbajnokságon.

A mérkőzést csütörtökön este kezdték, majd miután a magyar játékos megnyerte rövidítésben a negyedik szettet és ezzel egyenlített, sötétedés miatt félbeszakították a küzdelmet.

A folytatásra helyi idő szerint pénteken 13 órától került sor és ebben a nyíregyházi teniszező volt a pontosabb és magabiztosabb. Fucsovics 2:2-nél el tudta venni riválisa adogatójátékát, majd biztosan hozta a sajátját. Ekkor Fucsovics egyértelműen jobban teljesített riválisánál, a következő játékban két labdája is volt az újabb brékhez, ezeket azonban a 38 éves francia hárította. Fogadóként azonban nem volt esélye, és a magyar teniszező 5:4-nél második meccslabdáját - egy szép röptével - értékesítette.

"Jól ébredtem ma, friss voltam, kipihent, vártam a meccset" - értékelt a találkozó után Fucsovics a magyar szövetség közösségi oldalán, hozzátéve: csütörtökön a végén már kezdett belejönni a játékba és vesztett helyzetből jött vissza. "Ma azt éreztem, hogy még jobban fogok játszani, mint tegnap, felette voltam mentálisan és fizikálisan is."

Elárulta: a taktika az volt, hogy minél több első szervát üssön be, okosan adogasson és amikor lehetősége van, menjen a hálóhoz, ezzel helyezzen nyomást riválisára még akkor is, ha egy-két hiba a saját játékába is belecsúszik. Mint mondta, Monfils ellen "van, hogy háromszor kell visszahozni egy labdamenetet", saját hibái pedig nem szegték kedvét abban, hogy a hálóhoz menjen. Kitért rá, hogy a pályán kívül jó barátok és szoktak együtt edzeni Monfilsszal, megvan köztük a tisztelet.

"Ötszettes meccset mindig jó érzés megnyerni, örülök, hogy most a másodikat sikerült" - utalt Fucsovics arra, hogy a főtábla első körében - ahova a selejtező szerencsés veszteseként került - az amerikai Aleksandar Kovacevicet ugyancsak öt játszmában múlta felül.

Fucsovics Márton a harmadik fordulóban az amerikai Ben Sheltonnal találkozik.

Eredmények:

férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Gaël Monfils (francia) 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7-5), 6:4

mti