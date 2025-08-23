Winston-Salem-i tenisztorna - Fucsovics a döntőben!

2025. augusztus 23. 14:05

A holland Botic Van De Zandschulp lesz Fucsovics Márton ellenfele a Winston-Salemben zajló 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna szombati döntőjében.

A világranglista 94. helyén álló magyar játékosnak nem kellett pályára lépnie pénteken, mert elődöntős ellenfele, az amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett.

Van De Zandschulp (92.) közép-európai idő szerint éjjel 1 órakor kezdte mérkőzését, amit 1 óra 32 perc alatt 6:4, 7:5-re megnyert a kilencedik helyen rangsorolt francia Giovanni Mpetshi Perricard ellen.

Fucsovics korábban a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta.

Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhet, eddigi mérlege két győzelem és két vereség. Van De Zandschulppal negyedik alkalommal találkozik, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben pedig a magyar győzött.

A döntő közép-európai idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik.

MTI, Gondola