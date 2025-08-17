Zsitkóc lovasa nyerte a Muravidéki Vágtát

2025. augusztus 17. 16:04

Zsitkóc település lovasa, Somi Erik nyerte a Nemzeti Vágta muravidéki előfutamát Borostyán nevű lovával a vasárnap a szlovéniai Hosszúfaluban rendezett versenyen - tájékoztatta Zajzon András, az előfutam egyik szervezője az MTI-t.

Közlése szerint a felnőtt mezőnyben tíz lovas vágott neki az előfutamnak. Másodikként Mellár János, Domonkosfa település lovasa végzett Esma nevű lovával, a harmadik helyet Lendva lovasa, Grebenjak Matej szerezte meg My Boy Pompás nevű lovával, míg negyedikként Hosszúfalu lovasa, Bíró József ért célba Fox LS nevű lovával. Mind a négyen bejutottak a szilvásváradi döntőbe.

A Kishuszárok futamát a hosszúfalui Kepe Larisa nyerte Kiara lovával, míg második helyen a Dobronakról származó Lea Gomboc végzett BZ Handsome Hero nevű lovával, mindketten az országos döntőbe jutottak.

Zajzon András elmondta, a díjakat Magyar János, Lendva polgármestere adta át.

A 18. Nemzeti Vágtát október 4-én és 5-én rendezik Szilvásváradon, az eseményre idén tizenegy elővágtán, hét magyarországi és négy határon túli megmérettetésen lehet kivívni az indulás jogát.

MTI; Gondola