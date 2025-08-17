Zsitkóc lovasa nyerte a Muravidéki Vágtát

Zsitkóc település lovasa, Somi Erik nyerte a Nemzeti Vágta muravidéki előfutamát Borostyán nevű lovával a vasárnap a szlovéniai Hosszúfaluban rendezett versenyen - tájékoztatta Zajzon András, az előfutam egyik szervezője az MTI-t.
Közlése szerint a felnőtt mezőnyben tíz lovas vágott neki az előfutamnak. Másodikként Mellár János, Domonkosfa település lovasa végzett Esma nevű lovával, a harmadik helyet Lendva lovasa, Grebenjak Matej szerezte meg My Boy Pompás nevű lovával, míg negyedikként Hosszúfalu lovasa, Bíró József ért célba Fox LS nevű lovával. Mind a négyen bejutottak a szilvásváradi döntőbe.
A Kishuszárok futamát a hosszúfalui Kepe Larisa nyerte Kiara lovával, míg második helyen a Dobronakról származó Lea Gomboc végzett BZ Handsome Hero nevű lovával, mindketten az országos döntőbe jutottak.
Zajzon András elmondta, a díjakat Magyar János, Lendva polgármestere adta át.
A 18. Nemzeti Vágtát október 4-én és 5-én rendezik Szilvásváradon, az eseményre idén tizenegy elővágtán, hét magyarországi és négy határon túli megmérettetésen lehet kivívni az indulás jogát.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
Két nap alatt három fővárosi busz gyulladt ki, szerencsére nem történt tragédia, de ez sem a főpolgármesteren múlott – írta Latorcai Csaba. Megállapította: a mindennapi közlekedés biztonsága szó szerint lángokban áll, miközben a fővárosi költségvetést az OTP folyószámlahitele mentette meg a teljes csődtől.
-
A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.
-
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".