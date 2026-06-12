A Fidesz és a KDNP tiltakozik a Nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen

Szerző: MTI

2026. június 12. 11:07

A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) tiltakozását fejezte ki csütörtökön a Nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter

újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a Nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni.

Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével vagy éppen az ’56-os forradalom emlékével, amelyek mind a Nemzeti hitvallás részei? - tette fel a kérdést.

Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a Nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza-kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből.

Értékelése szerint ez újabb nyílt támadás a Tisza-kormány részéről a nemzeti értékek ellen, és

a betiltás azt szimbolizálja, hogy a kabinet szakítani akar az ezeréves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel,

a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt, kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító - fogalmazott Rétvári Bence.

Hangsúlyozta: a Nemzeti hitvallás az alaptörvény szerves része, ez a lépés nem más, mint az alaptörvény megtámadása, amelyre miniszterelnöki esküjét letette Magyar Péter. Kijelentette: kiállnak az alaptörvény mellett.

Közölte: a magyarokat mindig több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja. Az ilyen lépések azonban nem a nemzeti minimumot keresik, hanem

a közös értékekbe vetett hitet rombolják

- tudatta. Rétvári Bence felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel a nemzeti és keresztény értékek támadásával.