A magyar művelődés napján több múzeum ingyenesen látogatható

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 10. 06:05

Ingyenesen látogathatóak lesznek a magyar kultúra napján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ tagintézményei, továbbá a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum állandó kiállításai - közölte a Szépművészeti Múzeum az MTI-vel.

Az erről szóló kezdeményezést

a múzeumi terület kultúrstratégiai intézményeinek vezetői

- Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója; Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója; Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója; valamint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke - tették.

Mint írták, a magyar kultúra napján, január 22-én többek között a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és

a visegrádi Mátyás Király Múzeum

állandó kiállításai tekinthetők meg ingyenesen. A vezetők egyben kérik az ország közgyűjteményeit, hogy e jeles napon lehetőségeik szerint

csatlakozzanak kezdeményezésükhöz.