A Magyar Pékszövetség várja a cégek jelentkezését a 2026. évi Szent István-napi Kenyérverseny termékeinek gyártására

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 08:03

A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026. évi Szent István-napi Kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába - közölte a szakmai érdekképviselet hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, a jelentkezés a Magyar Pékszövetség tagvállalkozásai mellett

minden magyar tulajdonú pékség számára nyitott

és díjmentes. Cél, hogy a szakmai zsűri által kiválasztott, kiemelkedő minőségű kenyerek és innovatív péktermékek az ország minél több pontján elérhetővé váljanak.

A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek a díjnyertes termékek előállítására, megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. A Magyar Pékszövetség egységes marketinganyagokkal és országos kommunikációs kampánnyal segíti a résztvevő vállalkozásokat.

A hivatalos gyártók megjelennek a Magyar Pékszövetség weboldalán, közösségi médiafelületein, hírleveleiben és a Pékmester szaklapban, valamint részesei lehetnek annak az országos online kommunikációnak, amely

a Szent István-napi Kenyérverseny díjnyertes termékeit

népszerűsíti.

A jelentkezés részletes feltételei és a hivatalos gyártói program ismertetése a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el a https://pekszovetseg.hu/legyen-on-is-hivatalos-gyarto/ honlapon.

A Magyar Pékszövetség az idén

tizenötödik alkalommal hirdette meg a Szent István-napi kenyérversenyt

a sütőipari vállalkozók részére három kategóriában. A kenyérverseny célja, hogy folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart, így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új, egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék. A kétfordulós megmérettetésre három kategóriában lehetett nevezni.

A verseny kiírása szerint a nyertes kenyér készítőjének vállalnia kell a 2026. évi augusztus 20.-i budapesti rendezvényre a terméke beszállítását, helyszíni értékesítését.