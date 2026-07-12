A Százak Tanácsa levele a nemzeti felelősségről

Szerző: Gondola

2026. július 12. 11:02

Pro salute Patriae - a Haza javáért!

Harminc éve az egységes magyar nemzet szolgálatát vállaló civil szervezetünk legfontosabb üzenete:

párbeszéd nélkül nincs értelmes élet.

Az országgyűlési választás eredménye alapján egyértelmű a változtatási szándék. A Százak Tanácsa a változtatások megvalósításánál fontos szempontnak tartja azonban, hogy egymást tisztelve minden nemzeti értéket meg kell őriznünk. Korunkban a szellemiség csak a tudomány és művészetek világában érvényesül, de gyengének bizonyul a nemzetépítésben, politikában, sorsalakításban. “Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája” (Szentgyörgyi Albert).

Valljuk, hogy az igazi művészet szakrális, s hogy nemzetünk igazi alkotmánya a kultúránk, amely egyszerre biztonság és a biztonságért való aggodalom. A tudomány és művészet valódi autonómiáját képviseljük. Tudjuk, hogy gyönyörű anyanyelvünk segítheti nemzeti összefogásunkat, segíthet a múlt bélinél tartósabb alapokat teremteni a következő nemzedékek számára. Mindig feladatunk marad az erkölcsi műveltség általánossá tétele.

Tudjuk, hogy csak a munka emel népet nemzetté. A legnagyobb magyar, Széchenyi István tanácsa szerint:

“a jól elrendelt munka, szóval az ész, a nemzeti gazdaság talpköve…. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma…”

“Legyen béke, szabadság és egyetértés

Ebben a szellemben javasoljuk közösen végig gondolni az előttünk álló feladatokat. “Kezünkben egy nemzetnek sorsa áll…”

Kiemelt területeknek tartjuk:

1. a nemzet megtartásához vezető utak meghatározását

2. a fenntarthatóság pártpolitika és személyes gazdasági érdekektől mentes szempontrendszerének kialakítását

3. a nemzet lelki és testi egészségét veszélyeztető területek feltárását és a veszélyek elleni védekezési módok kidolgozását

4. az emberi, szellemi és gazdasági értéket teremtő munkahelyek biztosítását

5. az oktatás és nevelés céljának az előző pontok elvárásainak együttesen megfelelő feladatok rögzítését.

Megfontolásra ajánljuk

a Szent Korona tiszteletének újra értelmezését és a tiszteletnek a jogrendbe való beilleszthetőségét

annak érdekében, hogy a nemzeti vagyon kérdésében mindenki tisztán lásson és értékeinket abszolút mércével lehessen mérni.

Javasoljuk továbbá a széleskörű és intézményesített, az egész nemzet számára biztosítható társadalmi kontroll megvalósításakor a kétkamarás parlament visszaállításának megfontolását is. Ez segíthetné az új képviselőház munkáját tartalmasabbá tenni, minden magyar érdekét szolgálva.

Cum Deo pro Patria!

dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós professzor, dr. Szijártó István tanár, irodalomtörténész, Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnok kenus, a Százak Tanácsa elnökei és a Százak Tanácsa alulírott tagjai:

Keller Péter mérnök, vállalkozó, dr. Kellermayer Miklós emeritus orvosprofesszor, dr. Szász István Tas általános és pszichiáter szakorvos, író, Molnár Pál író, főszerkesztő, dr. Kováts Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár, dr. Béres József vegyész, c. egyetemi tanár, dr. Keserü Katalin művészettörténész, professzor emerita, dr. Szabó Zoltán vegyész, agrárkutató, dr. Cey-Bert Róbert gasztronómus, író, dr. Gyurkovits Kálmán gyermek tüdőgyógyász professzor, dr. Csepinszky Béla agrármérnök, egyetemi oktató, dr. Mózsa Szabolcs radiológus, egyetemi docens, dr. Bárdi László kelet-kutató, egyetemi tanár, dr. Simon Kornél belgyógyász professzor, Kolczonay Katalin tanár, szerkesztő, Szidiropulosz Archimédesz történész, főszerkesztő, Császár Angela színművész, egyetemi oktató dr. Ludányi András politológus, professzor, dr. Gazsó L. Ferenc szerkesztő, közíró, Böjte Csaba ferences szerzetes, dr. Kisida Elek sebészorvos, egyetemi magántanár, dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, professzor, Judik Zoltán építészmérnök, Európa bajnok kosárlabdázó, dr. Messik Miklós jogász, művelődéskutató, elnök, Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző, Farkas Márta tanár, közgazdász, Csörgits József tanár, író, dr. Tanka Endre jogtudós emeritus professzor, Győrfi Károly mérnök, közíró, dr. Oláh István agrármérnök, szerkesztő, dr. Rostás László kardiológus főorvos, Király Béla filozófus, szerkesztő, dr. Szakály Sándor történész professzor, Fekete Zsuzsa tanár, May Attila építészmérnök, vívóolimpikon, dr. Sepsi Enikő irodalom és kultúratudomány professzor, elnök, dr. Hollósy Tamás szülész-nőgyógyász főorvos, elnök, Kondor Katalin közgazdász, közíró, Rieger Tibor szobrászművész, Bakos István művelődéskutató, dr. Deák Ernő történész, főszerkesztő, Hornyák László közgazdász, igazgató, dr. Németh Ferenc tanár, borbíró, egyetemi oktató, Totth Elemér mérnök, Spányi Antal római katolikus megyéspüspök, dr. Klinghammer István földrajztudós, professzor emeritus, dr. Fekete Gyula közgazdász dr. Somhegyi Annamária gerincgyógyász főorvos, egyetemi oktató dr. Galuska László orvos, professzor emeritus, elnök, Burus-Siklódi Botond tanár, elnök, Lászlófy Pál tanár, elnök, Szvorák Katalin énekművész, tanár, dr. Csókay András idegsebész professzor, dr. Vissy Zsolt régész, professzor emeritus, dr. Bardócz Zsuzsanna a táplálkozástudomány egyetemi tanára dr. Széman Péter tüdőgyógyász főorvos, elnök

dr. Kéki Zoltán főjegyző, elnök, dr. Merkei Attila agrármérnök, tanár, Poprády Géza könyvtáros, Juhász Judit közgazdász, szerkesztő riporter, elnök, dr. Dobó Márta gyermekgyógyász orvos, dr. Sándor József sebészprofesszor, dr. Bene Éva főorvos, közíró, Nyakas Szilárd filozófus, szerkesztő-riporter, egyetemi oktató, dr. Szabó András irodalomtörténész, előadóművész, Rajnai Miklós mérnök, művelődésszervező, Schulek Edit mérnök, Härtlein Károly fizikus, egyetemi oktató, Kocsis István író, történész dr. Náray Szabó Gábor kémikus professzor, dr. Salamon Konrád történész, egyetemi tanár, Tasnádi Hajnal közgazdász, Hajdu Lajos sportszervező, hivatalvezető, dr. Lóránt Károly mérnök, közgazdász, dr. Lőrincz György borász, ügyvezető, egyetemi oktató, Hegedüs Endre zongora művész, egyetemi tanár.

