Áder János felszólította a miniszterelnököt, hogy bizonyítsa állításait vagy kérjen bocsánatot

Szerző: MTI

2026. július 2. 20:05

Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait,

vagy kérjen bocsánatot.

A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a

hozzá köthető "milliárdos pénzszivattyú alapítvány"

is állami fenntartásba kerül, és "elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is".

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott,

az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt"

, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki.