Amerika visszavág Iránnak az amerikai katonák halála után

Szerző: Gondola, MTI

2026. július 19. 13:05

Újabb légicsapásokat hajtott végre az amerikai hadsereg iráni célpontok ellen, miután pénteken két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt egy Jordániában található amerikai katonai támaszpont elleni iráni rakéta- és dróntámadásban. A támadásban több katona is megsérült, ami tovább élezte az Egyesült Államok és Irán közötti katonai konfliktust.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a válaszcsapás washingtoni idő szerint szombat este kezdődött. A légitámadások célja az iráni katonai képességek gyengítése, különösen azoké az egységeké, amelyek az amerikai közlés szerint veszélyt jelentenek a Hormuzi-szoros hajóforgalmára, valamint amelyek kapcsolatba hozhatók a Jordániában amerikai katonák halálát okozó támadással.

A Pentagon szerint a művelet egyben megtorlás is az Iszlám Forradalmi Gárda azon egységei ellen, amelyek részt vettek az amerikai támaszpont elleni csapás végrehajtásában. A mostani akcióval már nyolcadik egymást követő napon hajtott végre támadást az Egyesült Államok iráni célpontok ellen, jelezve, hogy Washington továbbra is katonai nyomás alatt kívánja tartani Teheránt.

A jordániai incidens különösen jelentős, mivel amerikai katonák legutóbb márciusban vesztették életüket harci cselekmény során az amerikai–iráni konfliktus részeként. A mostani események ezért újabb súlyos fordulatot jelentenek a két ország közötti feszültségben.

A romló biztonsági helyzet miatt az amerikai külügyminisztérium világszerte fokozott óvatosságra szólította fel a külföldön tartózkodó amerikai állampolgárokat. A figyelmeztetés elsősorban a Közel-Keleten élő vagy oda utazó amerikaiaknak szól, hangsúlyozva, hogy a térség biztonsági helyzete rendkívül kiszámíthatatlanná vált, és további eszkaláció sem zárható ki.

A külügyminisztérium emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok nagykövetségei és egyéb külképviseletei világszerte potenciális célpontjaivá válhatnak Iránt támogató csoportoknak, ezért az amerikai állampolgárokat arra kérték, hogy folyamatosan kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és szükség esetén tegyenek fokozott biztonsági óvintézkedéseket.