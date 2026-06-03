Bombafenyegetések miatt evakuáltak több szerbiai iskolát

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 3. 13:07

Több szerbiai általános és középiskola kapott bombafenyegetést szerdán. A diákokat elővigyázatosságból kimenekítették, a rendőrség vizsgálatot indított.

Több szerbiai általános és középiskola is bombafenyegetést kapott szerdán. Az e-mailek megérkezése után a diákokat elővigyázatosságból evakuálták, miközben a rendőrség megkezdte az érintett intézmények átvizsgálását.

Az N1 regionális televízió beszámolója szerint a fenyegetések az ország számos települését érintik.

A szerb belügyminisztérium munkatársai azt vizsgálják, hogy valós veszélyről vagy hamis bejelentésekről van-e szó. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a fenyegetések eredetéről.

A Blic című belgrádi napilap értesülései szerint valamennyi érintett iskola ugyanazt az üzenetet kapta. Az e-mailben az állt, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az épületben.

Március vége óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Horvátországban is sorra érkeznek e-mailben küldött pokolgépes fenyegetések. A bejelentések miatt több tucat iskolát, bevásárlóközpontot, szállodát és más intézményt kellett kiüríteni.

A rendőrségi vizsgálatok többségében végül hamis riasztásnak bizonyultak a fenyegetések.