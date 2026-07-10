El-selejtező - Borbély: tudunk ennél sokkal jobban játszani

Szerző: MTI

2026. július 10. 16:06

Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros sokkal jobb játékra is képes annál, mint amivel csütörtökön 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának első mérkőzésén.

"Nem volt elképzelésem az első meccsem alakulásáról. Örülök, hogy győzni tudtunk egy szervezett, jó játékosokból álló ellenfél ellen, de még nincs semmi lefutva.

A visszavágón óvatosnak kell lennünk, és javulnunk kell játékban"

- idézi a bajnok ETO FC-től érkezett, és június 1-én kinevezett Borbély értékelését az FTC honlapja.

Az újvidéki mérkőzés nyolcadik percében Kristoffer Zachariassen szerzett vezetést, amit az első félidő végén öngóllal, Toon Raemaekers szerencsétlen labdaérintése révén egyenlítettek ki a hazaiak.

Az utolsó percekben azonban Bamidele Yusuf is betalált egykori csapata kapujába,

ezzel kialakította a végeredményt.

Arra a kérdésre, hogy a visszavágón hogyan tudná az FTC hosszabb ideig kontrollálni a játékot a labdás fázisban, Borbély Balázs elmondta, ő maga is látta, hogy nem mindig futballozott úgy a csapata, ahogyan szerette volna.

"Tudunk ennél sokkal jobban játszani, amit meg is mutattunk a felkészülési mérkőzésen. De tény, hogy négy és fél hete vagyunk együtt, ez volt az első hivatalos mérkőzésünk,

új rendszerben játszunk, a srácok pedig természetesen nincsenek még optimális formában.

De hiszek benne, hogy a visszavágóig minden téren javulni fogunk" - tette hozzá.

A vezetőedző még hozzátette, természetesen tudatában volt a tét nagyságával, de igyekezett nem szabadjára engedni az érzelmeit. Elsősorban azért, mert tisztában van vele, hogy vár még egy nagyon nehéz visszavágó a csapatára.

A párharc második meccsét jövő csütörtökön 20.15-től rendezik.

A továbbjutó a holland Twente együttesével találkozik majd

a selejtező második fordulójában.