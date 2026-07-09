Európa-liga-selejtező - Magyar edző kellett a Fradinak: Újvidéken győzött

Szerző: Gondola

2026. július 9. 19:52

A labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójában a Ferencváros a szerb Vojvodina vendégeként lép pályára. A nemzetisport.hu szerint a magyar kezdőcsapat:

Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Lisztes. Vezetőedző: Borbély Balázs

Az ellenfélnél a Kecskemétről jött Szűcs Kornél a jobb bekk.

A meccs 20 órakor kezdődik. A Fradinak győzni kell.

Borbély Balázs a meccs előtt azt nyilatkozta: A Ferencváros a saját játékát akarja játszani.

A 8. percben Zachariassen ballal a jobb felső sarokba lő: 0:1

A 44. percben Lisztes a kapunk előtt odaadta a labdát a ellenfélnek, kavarodásból Raemaekersről bepattan a labda a kapuba, öngól. Lisztes gyerekes hibázása volt a döntő: 1:1

A Vojvodinának nem volt kaput eltalált lövése a félidőben.

A 86. percben Keita mesteri gólpasszával Yusuf indult el, és Szűcsöt megfektetvbe jobbal a bal sarokba passzolt: 1:2