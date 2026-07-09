Európa-liga - Újvidéken lép pályára a Fradi

Szerző: MTI

2026. július 9. 06:03

Megtartotta sajtótájékoztatóját a csütörtöki Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező előtt a Ferencváros – Borbély Balázs vezetőedző és a lengyelországi kölcsönből visszatérő Alekszandar Csirkovics válaszolt az újságírók kérdésére.

A Ferencváros szezonbeli első tétmérkőzését Újvidéken, az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a szerb bajnokság előző kiírásának ezüstérmese, az FK Vojvodina ellen játssza. A fradi.hu beszámolója szerint Borbély Balázst az El-keretből kimaradó horvát Franko Kovacevic hiányáról is kérdezték.

„Nagyon kiegyensúlyozott keretünk van,

minden posztra van két, sőt néha három játékosunk, így elég komoly harc van a csapatba kerülésért.

Frankónak sajnos van egy kisebb sérülése, ezért rá nem számíthatok holnap. Azt persze most nem fogom elárulni, hogy ki lesz a kezdőcsapatban, de több kiváló opció is a rendelkezésünkre áll” – „nyugtatta” a szerb újságírókat az FTC vezetőedzője.

A föld-fehérek szerb támadóját, Alekszandar Csirkovicsot, aki korábban a vajdasági Topolyában is szerepelt, az elmúlt idényt pedig kölcsönben a Lechia Gdansknál töltötte, először arról kérdezték, milyen érzésekkel tért haza Szerbiába, illetve arra is kíváncsiak voltak, hogyan látja a párharc esélyeit.

„Jó emlékeim vannak innen, pár régi játékostárssal fel is vettem a kapcsolatot, amikor kijött a sorsolás eredménye. Egyelőre

nem lehet megjósolni, melyik csapat a párharc esélyese.

Új edzője van a csapatunknak, aki egy új rendszert honosít meg a pályán. A Vojvodinának pedig sok új játékosa van. Az a csapat fog végül győzni, amelyik kevesebbet hibázik” – mondta Csirkovics.