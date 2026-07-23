Forsthoffer Ágnes érezte: legitimitásához nélkülözhetetlen, hogy találkozzon Sulyok Tamással

Szerző: Gondola

2026. július 23. 23:36

Megbeszélést tartottunk Dr. Sulyok Tamás volt köztársasági elnök úrral a Sándor-palotában az elnöki feladatok folytatásáról - írta facebook oldalán Forsthoffer Ágnes kijelölt államelnök.

Fontosnak tartottam ezt a személyes találkozást, a gondolatok megosztását.

Elnök úr külön kiemelte számomra a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét.

Ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is. Köszönjük munkájukat!

Elnök úrnak minden jót kívánok!

Rendben megy minden tovább - zárta facebook üzenetét a kijelölt államfő.

Ez a találkozás nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a kijelölt államfő legitimnek tűnjön.

Annak idején Kennedy meggyilkolása után Johnson elnök nélkülözhetetlennek tartotta, hogy Kennedy özvegye ott legyen az ő eskütételén és erről fénykép készüljön. Erre jogilag nem lett volna szükség, de a társadalmi legitimációhoz igen. Forsthoffer Ágnes is gondoskodott arról, hogy közös fényképen szerepeljen Sulyok Tamással.

Kép: facebook

Ezzel akrva-akaratlanul, de inkább akarva kifejezte, hogy magasabb szellemi és erkölcsi színvonalat képvisel, mint az, aki Sulyok Tamást kireksztette a fényképfelvételekből.