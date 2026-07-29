FTC - Borbély Balázs óvatos a Twente elleni visszavágóra nézve

Szerző: Gondola

2026. július 29. 23:04

A Fradi július 30-án, csütörtökön 20:30-tól az UEFA Európa Liga-selejtező 2. fordulójának visszavágóján fogadja a holland FC Twente együttesét. A párharc a Fradi 2-1-es vezetéséről folytatódik. A meccsnap előtt, szerdán a találkozó helyszínén, a Groupama Arénában tartott sajtótájékoztatót a vezetőedző, Borbély Balázs, valamint a középpályásunk, Philippe Rommens - számol be erről a fradi.hu.

– Ugyanúgy készülök, mint az összes többi mérkőzésre, a legfőbb feladatom, hogy felkészítsem a csapatomat taktikailag, mentálisan, fizikálisan erre a visszavágóra. Nincs semmi különös vagy eltérő hozzáállás, a másik meccsekhez képest – kezdte Borbély Balázs. – Biztos, hogy a mérkőzés elején senki nem fog kockáztatni, egygólos a különbség, de ez nem jelent semmit,

egyelőre semmi nincs lefutva.

Hasonló típusú Twentére számítok, mint amit a múlt héten megtapasztalhattunk. Láttuk mindannyian, milyen kaliberű az ellenfél, ennek ellenére mi a saját játékunkat szeretnénk játszani. Maximális koncentrációval, kellő önbizalommal és a szurkolóink segítségével bízom benne, hogy el fogjuk érni a célunkat.

Kérdésre válaszolva a tréner Telekom nyilatkozatában elárulta: az intenzitás fenntartására törekszenek, az edzői stáb ezért is változatott több helyen a múlt csütörtöki meccshez képest a vasárnap lejátszott, paksi, 4-2-re elveszített bajnoki kezdőcsapatában. Azt a vereséget leszámítva Borbély Balázs három európai kupamérkőzésen irányította a Fradit, és egyelőre három győzelemmel áll.

– Mindig van min javítani. Szerintem

a nemzetközi meccseken nem nyújtottunk rossz teljesítményt, sőt,

rendben volt mindhárom mérkőzésen a teljesítményünk, és az eredmények is. Remélem, hogy ezt fogjuk tudni folytatni. Kielemeztük az idegenbeli mérkőzést, de ez a munka még ma és holnap is folytatódik. Tisztában vagyunk vele, hogy mik a Twente erősségei, és mik a gyengeségei, azon dolgozunk, hogy azt, amit mi nem csináltunk a legjobban, azt megpróbáljuk kijavítani, amit pedig jól csináltunk, azt szeretnénk folytatni – mondta el Borbély Balázs.

A játékosok részéről Philippe Rommens nyilatkozott. Különleges helyzetben van, hiszen

mielőtt 2024-ben a Ferencvárosba igazolt, kizárólag Hollandiában játszott.

– Természetesen mindig különleges egy holland csapat ellen játszani, hiszen nagyon sokat szerepeltem az ottani bajnokságban. Különleges volt a Twente elleni idegenbeli mérkőzés abból a szempontból is, hogy a családom is kint lehetett. Jó volt ismerős arcokat látni – jelentette ki Rommens. – Láthattuk a múlt héten is, hogy a Twente erős ellenfél, régóta játszik együtt, összeszokott csapat. A csütörtöki is egy kemény meccs lesz, de készen állunk. Ehhez a találkozóhoz is úgy kell hozzáállnunk, mint az idegenbeli mérkőzéshez,

együtt küzdve, csapatként segítve a másikat.

Hollandiában labdával is voltak jó megmozdulásaink, talán ezzel meg is leptük az ellenfelet. A 2-1-es vezetésünk még semmit nem jelent, teljesen új meccsként kell a holnapit kezeln - mondta a futballista a fradi.hu portálnak.

A mecs csütörtökön 20.30-kor kezdődik.