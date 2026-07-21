Igazi bocsánatkérésre és lemondásra szólítják fel Hatala-Orosz Csabát

Szerző: kdnp.hu

2026. július 21. 20:04

Határozottan visszautasítjuk azt a méltatlan és gusztustalan stílust, amit a Tisza nevében Hatala-Orosz Csaba ma az Országházban megengedett magának. Képviselőket nőiségükben megalázni, gyalázni és sértegetni minősíthetetlenül aljas dolog. Egy emberként állunk ki Juhász Hajnalka és minden nő mellett, akivel szemben a tiszás többség újra és újra megengedi ezt magának. Megdöbbentő, hogy Magyar Péter miniszterelnök minden parlamenti ülésen gyalázatos példát mutat a saját frakciójának.

Hatala-Orosz Csabát lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítjuk fel! A szeretet országát nem lehet gyűlöletre építeni, az emberséges Magyarországot nem lehet embertelenségre építeni. Kulcsár Krisztián után ma Hatala-Orosz Csaba iratkozott ki a mandátumukra méltó képviselők sorából.

Juhász Hajnalka a közösségi oldalára feltöltött videóban felidézte, hogy uniós szakpolitikai kérdéseket érintő napirend előtti felszólalására Magyar Péter ismét személyeskedő hangnemben reagált, farizeusnak nevezve őt, immár többedik alkalommal. Ezt követően ment ki a teremből, majd amikor visszatért, a külsejére tett bántó megjegyzést a tiszás képviselő.

Ne a külsővel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy a magyar emberek javát szolgáló intézkedéseket hozzanak meg a magyar parlamentben – jelentette ki Juhász Hajnalka. Hozzáfűzte: ezt a negatív irányt, ezt

az abuzáló stílust Magyar Péter miniszterelnök indította el,

és egyelőre nem lát reményt arra, hogy ezen a stíluson változtatni fog. Ezért, ha a jövőben is ilyen stílust enged meg magának vele szemben, akkor nem fogja hagyni magát, fel fog állni a felszólalása közben, és ki fog menni az ülésteremből.

Valahogyan el kell érni, hogy a miniszterelnök megértse, ennek nincs helye a magyar parlamentben – jelentette ki Juhász Hajnalka.

Egyébként Hatala-Orosz Csaba, miután Rétvári Bence frakcióvezető szóvá tette méltatlan beszólását,

szánalmas magyarázkodásba kezdett.

Szerinte „félreértés történt”.

„Egy megjegyzéssel tisztázni szerettem volna Juhász Hajnalka képviselőtársam felé, miért hagyta el a termet. Ennek valóban a módja és a stílusa nem a házhoz méltó, ezért elnézést kérek” – mondta a tiszás politikus.