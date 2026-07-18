Július 23-án temetik Csernus Mariann színművészt a Farkasréti temetőben
Július 23-án, csütörtökön 14 órakor a Farkasréti temetőben temetik Csernus Mariann színművészt, aki kilencvenhét éves korában hunyt el június 30-án.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház Csernus Mariannt saját halottjának tekinti, a gyászszertartáson a minisztérium képviseletében Sipos Imre helyettes államtitkár,
a Magyar Színház nevében Rancsó Dezső, egykori kollégái és barátai mondanak búcsúbeszédet
- közölte a teátrum pénteken az MTI-vel.
A gyászolók koszorúikat és virágcsokraikat a külső ravatalnál helyezhetik majd el.
Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát - írják.
A közönség hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon, még
kilencvenhárom évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában,
a magyar költészet iránti elkötelezettsége, önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben.
Művészi pályáját rangos állami díjakkal jutalmazták, köztük a Jászai Mari-díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth-díjjal.
Csernus Mariannt végakaratának megfelelően, utolsó szerepének, Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásának jelmezében helyezik örök nyugalomra.