Július 23-án temetik Csernus Mariann színművészt a Farkasréti temetőben

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 18. 13:08

Július 23-án, csütörtökön 14 órakor a Farkasréti temetőben temetik Csernus Mariann színművészt, aki kilencvenhét éves korában hunyt el június 30-án.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház Csernus Mariannt saját halottjának tekinti, a gyászszertartáson a minisztérium képviseletében Sipos Imre helyettes államtitkár,

a Magyar Színház nevében Rancsó Dezső, egykori kollégái és barátai mondanak búcsúbeszédet

- közölte a teátrum pénteken az MTI-vel.

A gyászolók koszorúikat és virágcsokraikat a külső ravatalnál helyezhetik majd el.

Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát - írják.

A közönség hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon, még

kilencvenhárom évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában,

a magyar költészet iránti elkötelezettsége, önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben.

Művészi pályáját rangos állami díjakkal jutalmazták, köztük a Jászai Mari-díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth-díjjal.

Csernus Mariannt végakaratának megfelelően, utolsó szerepének, Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásának jelmezében helyezik örök nyugalomra.