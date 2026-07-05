Kormányfői blama: "Magyar Péter ma reggel felfedezte a csövön a lukat"

Szerző: MTI

2026. július 5. 16:38

Idén február végétől március végéig a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány - a magyar állam támogatásával - megszervezte a nagy sikerű és ingyenesen látogatható Planet Budapest fenntarthatósági expót és élményprogramot - közölte az alapítvány vasárnap délután, a miniszterelnök délelőtti Facebook-posztjára reagálva. Magyar Péter azt kérdezte, mire kapott közvetlenül a választások előtt 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa.

"Magyar Péter ma reggel felfedezte a csövön a lukat.

Az éles szemű miniszterelnök arra ébredt, amiről mintegy száz cikk, tudósítás született az elmúlt egy évben"

- szerepel a volt államfő alapítványának MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írták, a kormány a Planet Budapest támogatásáról tavaly tavasszal hozta meg a döntését, a támogatási szerződést pedig 2025. június elején kötötték meg. "A rendezvény költségeinek első részlete pedig tavaly júniusban, míg a második idén január közepén érkezett."

"A további felfedezéseket elősegítendő, arról is tájékoztatjuk a miniszterelnököt, hogy korábban

Áder János már három Víz világtalálkozót, valamint két fenntarthatósági kiállítást és élményprogramot szervezett"

- fogalmaztak a kommünikében. Hozzátették: "egyre szánalmasabb az a vergődés, amit Magyar Péter a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységével összefüggésben bemutat".

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán vasárnap délelőtt azt kérdezte, vajon mire kapott közvetlenül a választások előtt 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa. A kormányfő bejegyzése szerint a 7 milliárd forint a korábbi 18 milliárdon felül érkezett az alapítványhoz. A posztban a miniszterelnök ismét "közpénzhorgásznak" nevezte a volt köztársasági elnököt.

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is bírálta Áder Jánost és az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami tulajdonba vételével az Áder Jánoshoz köthető "milliárdos pénzszivattyú-alapítvány" is állami fenntartásba kerül.

Áder János az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán azt írta: Áder János "adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre". Szombati bejegyzésében pedig azt közölte: Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amelyből "luxusvillát vettek és haverokat fizettek".