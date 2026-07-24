Labdarúgó NB I - A Spartacus megverte Dárdai Pál csapatát

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 22:17

A Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 2026/27-es idényének péntek esti nyitómérkőzésén.

Jól hajtott mindkét csapat, ám az ötletesség nagyrészt hiányzott a játékból.

Tíz perccel a vége előtt Szappanos Péter, az Újpest kapusa az ellenfélhez passzolta a labdát, majd a visszaérkező lövéskor a labda becsorgott kezei között a hálóba.

Dárdai Pál sportigazgató csapata tehát vereséggel kezdte az idényt. A játék képe alapján sokat kell még javulnia az Újpestnek.

A Spartacus jól játszott, a meccs nagy részében beszorította ellenfelét.

A hatezer lelkes nyíreházai néző megkapta csapatától a győzelem élményét, a következő összecsapásra is megtöltik a stadiont.