Labdarúgó NB I - A Spartacus megverte Dárdai Pál csapatát
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 24. 22:17
A Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 2026/27-es idényének péntek esti nyitómérkőzésén.
Jól hajtott mindkét csapat, ám az ötletesség nagyrészt hiányzott a játékból.
Tíz perccel a vége előtt Szappanos Péter, az Újpest kapusa az ellenfélhez passzolta a labdát, majd a visszaérkező lövéskor a labda becsorgott kezei között a hálóba.
Dárdai Pál sportigazgató csapata tehát vereséggel kezdte az idényt. A játék képe alapján sokat kell még javulnia az Újpestnek.
A Spartacus jól játszott, a meccs nagy részében beszorította ellenfelét.
A hatezer lelkes nyíreházai néző megkapta csapatától a győzelem élményét, a következő összecsapásra is megtöltik a stadiont.