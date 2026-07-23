Labdarúgó NB I - Újfent a Ferencváros a bajnokesélyes, ezúttal kihívóként

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 23. 15:05

Ahogy az elmúlt években mindig, úgy ezúttal is a Ferencváros számít a legnagyobb esélyesnek a pénteken rajtoló labdarúgó NB I-ben, csakhogy amíg korábban rendre címvédőként kezdte a pontvadászatot, addig a 2026/27-es idényt kihívóként várja, mert idén a Győr hét év után letaszította a trónról.

Az élvonal 125. szezonja számos változást hoz, illetve hozott. Egyrészt ismét az OTP Bank a névadó szponzora, másrészt a televíziós közvetítési jogok ugyan maradtak a közmédiánál, de a korábbi összegnél jóval kevesebbért, hatmilliárd forintért.

A kiírásban is jelentős újítást jelent, hogy ismét bevezették az osztályázót, azaz az eddigiekkel ellentétben nem két biztos kieső lesz, hanem csak egy, a 11. helyezett pedig kétmeccses párharcot vív majd a másodosztály második helyezettjével. Legutóbb 2004-ben volt erre példa, de akkor 12-ről 16-ra emelték az NB I létszámát, így egyáltalán nem volt biztos búcsúzó, csak az utolsó két gárda az NB II ötödik és hatodik helyezettjével játszott az élvonalbeli tagságért.

A kluboknál is jelentős átalakulások zajlottak le, ugyanis

a 12 csapatos mezőny több mint felénél, szám szerint hét együttesnél nyáron edzőt váltottak,

ami azért is érdekes, mert nemcsak a tabella alsó felében végzett klubok, hanem az élcsapatok is. A legnagyobb visszhangot Borbély Balázs esete váltotta ki, aki elhagyta a bajnoki címvédő Győrt és a legnagyobb rivális Ferencváros szakmai irányítását vette át a távozó ír szakembertől, Robbie Keane-től.

A felvidéki születésű tréner visszatért a fővárosi klubhoz, mivel korábban az utánpótlásában dolgozott, mígnem a Győrt a másodosztályból egészen a klub történetének ötödik bajnoki címéig vezette. A bemutatkozása remekül sikerült, ugyanis a 37. bajnoki címére hajtó FTC kupagyőztesként

az Európa-liga selejtezőjében kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel búcsúztatta a szerb ezüstérmest,

a Vojvodinát. Bár a zöld-fehérek elvesztettek néhány kulcsjátékost, így Mohammed Abu Fanit, Stefan Gartenmannt és Cebrail Makreckist, de a keretük még így is a legerősebbnek tűnik.

A győrieknél egyelőre alig van távozó, de ez még változhat az átigazolási szezon végéig. Csatárposzton kellett erősíteni, mert az ukrán Olekszandr Piscsur nyár elején eligazolt a spanyol másodosztályú Gironához, az algériai válogatottban a világbajnokságon gólt szerző Nadir Benbuali pedig egyelőre sérülés miatt nem bevethető.

Részben ez is okozta, hogy a csapat élén

nem sikerült jól a mexikói Efraín Juárez vezetőedző bemutatkozása,

ugyanis új tanítványai 3-2-es összesítéssel búcsúztak a Bajnokok Ligája-selejtezőjétől.

Az előző kiírás élmezőnyéből szintén edzőt váltott a negyedik Debrecen, az ötödik, egyúttal kupadöntős Zalaegerszeg és a hatodik Puskás Akadémia: a hajdúságiaknál a spanyol Sergio Navarrót az észt Gert Remmel, a kék-fehéreknél a portugál Nuno Campost honfitársa, Filipe Celikkaya, míg a felcsútiaknál Hornyák Zsoltot hét év után Babó Levente váltotta.

A kivételt a bronzérmes Paks jelenti, amelyet továbbra is Bognár György irányít. Részben éppen az állandóság miatt a tolnaiak jó szereplésére ezúttal is jó esély van, ráadásul a riválisoknál kevesebb kulcsjátékosa távozott, ebbe a kategóriába csak Szendrei Ákos sorolható.

A DVSC-nek például mindenképpen meg kell oldania a válogatott Szűcs Tamás pótlását,

ugyanis az év felfedezettjének választott középpályás a portugál élvonalban folytatja a pályafutását.

Az Újpest sötét lónak tekinthető, viszonylag sok távozója és érkezője van, utóbbi oldalon olyan magyar válogatott játékosok szerepelnek, mint - az egyaránt a Puskás Akadémiától igazolt - kapus Szappanos Péter és a védő Markgráf Ákos. Az valószínűsíthető, hogy elvárás a lila-fehéreknél tél óta vezetőedző Szélesi Zoltánnal szemben, hogy a mezőny első felébe vezesse a csapatát. Kisvárdán, Nyíregyházán és a Németh Krisztián személyében visszavonuló veteránt, valamint feltörekvő fiatalokat is elveszítő MTK célja ezúttal is a bennmaradás lehet, előbbi együttesnél Révész Attila helyett immár Supka Attila ül majd a kispadon.

Az újoncoknál, azaz a két patinás fővárosi együttesnél, a Vasasnál és a Honvédnál, amely 2003 után vette fel ismét a Kispest nevet, szintén az élvonalbeli tagság megőrzése lehet a cél.

A piros-feketéknél nemcsak a név, hanem az edző személye is változott, mert a csapatot másfél év alatt

a másodosztály sereghajtó pozíciójából az élvonalba vezető Feczkó Tamás helyét a Maurizio Jacobacci vette át.

Érdekesség, hogy a svájci szakember irányította a lichtensteini Vaduz együttesét, amikor az 2006-ban hatalmas meglepetésre 4-0-ra nyert az Újpest otthonában UEFA Kupa-selejtezős párharc első felvonásán.

A hatszoros bajnok angyalföldiek és a 14-szer aranyérmes kispestiek visszatérésével a 2010/11-es szezon óta először fordul elő, hogy az NB I-nek tagja a hét legeredményesebb klub, azaz a 36 elsőséggel rendelkező Ferencváros, a 23-szor bajnok MTK, a 20 aranyérmet szerző Újpest, a hétszer első Debrecen, valamint az ötödik diadalát idén ünneplő Győr.

Az idény nyitómeccsén a Nyíregyháza az Újpestet fogadja pénteken, szombaton pedig az újoncok közül elsőként a Kispest-Honvéd mutatkozik be Kisvárdán. Vasárnap a Győr a másik feljutó, a Vasas otthonában indul el a címvédés felé vezető úton, a Debrecen a Puskás Akadémiát látja vendégül, míg este

a forduló legnagyobb rangadóján a Ferencváros a Paks vendége lesz.

A zárómérkőzést hétfőn rendezik, amikor a Zalaegerszeg az MTK stadionjában lép pályára.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

péntek:

Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 20.00

szombat:

Kisvárda Master Good - Kispest-Honvéd FC 19.30

vasárnap:

Vasas FC-ETO FC 15.45

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 18.00

Paksi FC-Ferencvárosi TC 20.00

hétfő:

MTK Budapest-Zalaegerszegi TE FC 19.30