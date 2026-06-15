Máthé Zsuzsa Magyar Péternek: Nem vagyunk az Ön hadifoglyai!

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. június 15. 17:00

Nem vagyunk az Ön hadifoglyai, ahogyan az országot sem ejtheti túszul – mondta Magyar Péternek hétfőn, napirend előtti felszólalásában Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője. Rámutatott: a miniszterelnök a kollektív bűnösség elvét alkalmazva mindenkit el kíván távolítani, aki nem tetszik neki, és szíve szerint sóval hintené be azt a 16 évet, amelynek 14 éven át zsánerfigurája, klasszikus kedvezményezettje volt.

Magyar Péter ciklusokon át tüntette ki bizalmával azt a korszakot, amelynek kapcsán felperzselt földről, tatárjárásról, az ország aljas kifosztásáról, emberek szándékos megnyomorításáról szónokolt a parlament alakuló ülésén és szónokol azóta is – idézte fel Máthé Zsuzsa. Hozzáfűzte, Antall József néhai miniszterelnököt is idézte Magyar Péter: „én szolgálok addig, ameddig szolgálatom hasznos, teszem ezt legjobb tudásom szerint.”

Amit eddig láttunk, az fényévekre van Antall József mintájától és nívójától

– jelentette ki a KDNP-s képviselő. Közölte: ami itt kibontakozik, az nem a megígért szeretetország, hanem a gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetőzés, félelemkeltés és az elhallgatás, a jogállam és a társadalom szétverése felé vezető egyenes út. Amikor Magyar Péter az ellenzéki képviselőket kollektívben bűnözőnek titulálja, akkor azokat a szavazókat veszi semmibe, akiket képviselnek.

„Nem vagyunk az Ön hadifoglyai, ahogyan az országot sem ejtheti túszul” – szögezte le a kereszténydemokrata politikus. Szerinte a kormányfői viselkedés nyomán terjed ez a mentalitás, Magyar Péter emberei tisztességes állami vezetőkről, hivatalnokokról, polgármesterekről, intézményvezetőkről, országos szervezetek szóvivőiről, helyi intézményvezetőkről állítják bemondásra, hogy bűnözők, maffiózók, gyerekek megnyomorítói, de minimum Orbán-janicsárok vagy értéktelen bábok. A miniszterelnök a kollektív bűnösség elvét alkalmazva mindenkit el kíván távolítani, aki nem tetszik neki, és szíve szerint sóval hintené be azt a 16 évet, amelynek 14 éven át zsánerfigurája, klasszikus kedvezményezettje volt – fogalmazott Máthé Zsuzsa. Megjegyezte:

Antall József és Orbán Viktor mindig megőrizte az önuralmát a Parlamentben, Magyar Péternek példát kellene vennie róluk.

Végül mindenkinek, aki úgy érzi, hogy sarokba szorították, három szót üzent a KDNP képviselője: mindig van kiút.