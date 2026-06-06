Megerősítette Magyarország adósbesorolását a Fitch Ratings

Szerző: MTI

2026. június 6. 10:05

Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadóskockázati besorolását az eddigi "BBB" - vagyis befektetési ajánlású - szinten a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte: az osztályzat továbbra is érvényben hagyott negatív kilátása azt tükrözi, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt

a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota, a költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt

és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott.

Az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként, de ennek stratégiáját már meglévő, magas kiadási kötelezettségvállalások, a választások előtti időszakból örökölt kiadási ígéretek és a bizonytalan globális helyzet környezetében kell kidolgoznia - áll a Fitch elemzésében.

A hitelminősítő szerint ugyanakkor a Magyar Péter vezette Tisza Párt által az áprilisi választásokon elért alkotmányozó parlamenti többség csökkenti az intézményrendszeren belüli konfliktusok kockázatát és elősegíti a kormány szakpolitikai programjának gyors végrehajtását.

A Fitch Ratings felidézi, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság máris politikai megállapodásra jutott az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszközből (RRF) Magyarországnak járó 16,4 milliárd euró - a hazai össztermék (GDP) 5,9 százalékát kitevő - folyósítás felszabadításáról, jóllehet

ennek feltétele a jogállamisági és a korrupciós aggályok megszüntetését célzó reformok végrehajtása.

A Fitch Ratings várakozása szerint az országgyűlési választások előtti költségvetési lazítás és a rögtönzött támogatások - köztük az üzemanyagokhoz és az energiaárakhoz kötődő intézkedések -, valamint az Európai Bíróság végzései esetén potenciálisan visszafizetendő különadók az idén a hazai össztermék 6,4 százalékára emelik a magyar államháztartási hiányt.

A hitelminősítő megjegyzi, hogy ez számottevően magasabb deficit lenne saját decemberi előrejelzésénél, amely 5,6 százalékos hiányt valószínűsített 2026-ra.

A Fitch kiemeli azt is, hogy az osztályzati listáján "BBB" besorolással nyilvántartott szuverén adósok deficitjeinek 2026-ra előrejelzett mediánszintje 3,1 százalék.

A magyar államháztartás elsődleges hiánya az idén várhatóan eléri a 2,6 százalékot a tavalyi 0,9 százalék után

a Fitch Ratings prognózisa szerint.

A hitelminősítő felidézi, hogy az új magyar kormány a középtávú konszolidációs stratégia rögzítőelemének szánja azt a kötelezettségvállalását, amelynek alapján 2030-ig teljesíteni kívánja az euróövezeti csatlakozás kritériumait.

A Fitch Ratings ugyanakkor fokozatos kiigazítást valószínűsít, és nem zárja ki ugyan a kamatköltségek csökkenését a kedvező finanszírozási kondíciók fennmaradása esetén, a kiadási kötelezettségek és

az állami megbízások felvizsgálatától várható megtakarításokat egyelőre bizonytalannak tartja.

Ebben a környezetben a hitelminősítő azzal számol, hogy a GDP-arányos államháztartási hiány jövőre is még 5,9 százalék lesz.

A Fitch Ratings pénteki előrejelzése szerint a hazai össztermékhez mért államadósságráta mindezek hatására 2027 végéig 76,2 százalékra emelkedik a tavalyi 74,6 százalékról.

A cég hangsúlyozza, hogy az osztályzati listáján "BBB" besorolással nyilvántartott szuverén adósok államdósságrátáinak előrejelzett mediánja 58,3 százalék.

A magas deficitek okozta adósságráta-növekedést részben ellensúlyozza a forint erősödése, tekintettel arra, hogy

az államadósság hozzávetőleg 30 százaléka devizában denominált

- áll a Fitch elemzésében.

A hitelminősítő szerint ugyanakkor az alacsonyabb állampapírhozamok és a várható monetáris enyhítés nyomán a bevételekhez mért kamatkiadások 2027-ben 8,3 százalékra csökkenhetnek, vagyis alacsonyabbak lehetnek a "BBB" kategóriás szuverén adósok előrejelzett 9,6 százalékos mediánjánál, illetve a 2024-ben mért 11,6 százalékos tetőzésnél.

A magyar gazdaság reálnövekedése az idei első negyedévben gyorsult

a választások előtti költségvetési enyhítés hatására, de valószínűleg ismét lassulni kezd a közel-keleti konfliktus által a külső keresletre gyakorolt negatív hatás miatt - áll a Fitch előrejelzésében.

A cég szerint az RRF-folyósítások az idén valószínűleg korlátozott hatást fejtenek ki a magyar gazdaság aktivitására, de az EU kohéziós juttatásai jövőre már várhatóan élénkítik a beruházásokat.

A Fitch Ratings ebben a környezetben azzal számol, hogy a tavalyi 0,5 százalékról 2027-ben 2,5 százalékra gyorsul magyar hazai össztermék növekedése reálértéken számolva.