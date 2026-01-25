Menekülnek Ukrajnából az emberek
Szerző: MTI
2026. január 25. 10:05
Az ukrán-magyar határszakaszon
3114-en léptek be Magyarországra szombaton
- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül
a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást,
amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
