Menekülnek Ukrajnából az emberek

Szerző: MTI

2026. január 25. 10:05

Az ukrán-magyar határszakaszon

3114-en léptek be Magyarországra szombaton

- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül

a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást,

amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.