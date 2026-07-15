Mozdonyvezetők ütköznek a vasúttársasággal

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 15. 21:05

A Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint a MÁV minden jogi csatát elvesztett 2020 óta a szakszervezet által indított bérpótlék ügyben, így milliárdos bérpótlékot kell fizetnie a mozdonyvezetők számára; mindezt a vasúttársaság reagálásában vitatja.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében emlékeztetett: érdekképviseletként tagjaik nevében mintegy

1400 munkaügyi pert indítottak a MÁV ellen, mert a vasúttársaság nem biztosítja a jogszabályok szerint járó pihenőidőt.

A szakszervezet azt írta, hogy az ország valamennyi törvényszéke, ítélőtáblája, a Kúria és az Európai Unió Bírósága után végül július 7-én az Alkotmánybíróság sem találta megalapozottnak a MÁV jogi álláspontját, az állami vasút ezzel a rendelkezésére álló összes jogorvoslati lehetőséget kimerítette, "a jogi csatát elvesztette".

A munkavállalói érdekképviselet szerint az eddig jogerőssé vált 300 bírósági ítélet következményeként a MÁV-nak már több mint 1,2 milliárd forintos fizetési kötelezettsége van a mozdonyvezetők felé. A folyamatban lévő további perek újabb, akár 6 milliárd forintos kötelezettséget rónak a vasúttársaságra.

Ennek ellenére - a Mozdonyvezetők Szakszervezete többszöri felszólítását figyelmen kívül hagyva - a MÁV továbbra sem hajlandó változtatni "jogsértő foglalkoztatási gyakorlatán", inkább kifizeti a vesztes perek összes költségét - fogalmazott a mozdonyvezetők érdekképviselete.

A MÁV-csoport a szakszervezet közleményére reagálva közölte, a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel szemben az elmúlt hat évben indított, napi, illetve heti pihenőidőket érintő peres eljárásokban

a Kúria visszamenőlegesen minősíti jogellenesnek a hét évtizedes foglalkoztatási gyakorlatot

Magyarországon, felülírja a napi, illetve heti pihenőidők kiadásának, beosztásának tételes jogszabályi rendelkezéseit, legyen szó akár az általános munkarendben, akár az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalókról, így nemzetgazdasági szinten helyrehozhatatlan és súlyos károkat okozhat minden hazai foglalkoztatónak.

A MÁV szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt nem vizsgálta érdemben,

így sem teljesen egységes bírói álláspontról, sem érdemi alkotmánybírósági döntésről nem lehet beszélni; az Alkotmánybíróság - egyelőre - nem orvosolta azt, hogy a Kúria szembehelyezkedett a tételes jogszabályi rendelkezésekkel és az egyértelműen kinyilvánított jogalkotói akarattal is.

Hangsúlyozták, a MÁV Személyszállítási Zrt. eddig és a jövőben is a jogszabályoknak megfelelően teljesít minden rá vonatkozó fizetési kötelezettséget, a jövőben is a hatályos jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatja munkavállalóit.