Nem vált be a Fizz Liga elnevezés

Szerző: MTi/Gondola

2026. június 19. 22:05

A Magyar Labdarúgó Szövetség "OTP Bank Liga 2026–2027: sorsolás hétfőn!" címmel tett közzé összesítést. Eszerint nem vált be Fizz Liga elnevezés, és visszatérnek az OTP Bank Liga névhez.

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága

június 22-én, 10:30-kor tartja az OTP Bank Liga 2026–2027-es idényének sorsolását.

Az OTP Bank Liga következő szezonja a július 25-i hétvégén indul, az idei évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart a bajnokság. Az NB I küzdelmei a január 30-i hétvégén folytatódnak, míg az 33., azaz az utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22.

Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 csapat vesz részt, amely háromszor játszanak egymás ellen, a korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás,

ezúttal nem két kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. 2027. május 22-én osztályozót játszik a Merkantil Bank Liga 2. helyén végző csapattal.

Az NB I előző idényében a klubtörténelem ötödik aranyérmét szerző ETO FC lett a bajnok, a győriek a címvédő, sorozatban hétszer győztes Ferencvárost előzték meg az utolsó fordulóig zajló kiélezett küzdelemben. A harmadik helyen a Paksi FC végzett, amely a negyedik DVSC-vel együtt a Konferencialigában szerepelhet, az ETO a Bajnokok Ligájában, míg az ezüstérmes és MOL Magyar Kupa-győztes FTC az Európa-ligában játszhat. A 2025–2026-os szezon végeztével az abszolút újonc Kazincbarcika és a DVTK búcsúzott,

a Merkantil Bank Ligából a Vasas FC és a Budapest Honvéd FC jutott fel.

Az OTP Bank Liga 2026–2027-es idényének mezőnye: DVSC, ETO FC, Ferencvárosi TC, Kispest-Honvéd FC, Kisvárda Master Good, MTK Budapest, Nyíregyháza Spartacus FC, Paksi FC, Puskás Akadémia FC, Újpest FC, Vasas FC, ZTE FC