Nemzetközi meccsek - Idegenben győzött a Fradi, otthon kapott ki a Paks

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 00:12

A Ferencváros labdarúgócsapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán.

A vendég együttes a 14. percben Joseph góljával szerzett vezetést, a házigazdák a 38. percben Adelgaard lövésével egyenlítettek. A szünet után

Dibusz vezérletével izgalmas húsz percet élt át a Ferencváros,

majd a 80. percben Joseph másodszor is betalált.

A visszavágót jövő csütörtökön a Groupama Arénában rendezik.

A párharc győztese a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-párharcának vesztesével találkozik a harmadik körben (az első meccsen előbbi gárda otthon nyert 1-0-ra), míg az alulmaradó csapat a Konferencia-ligába átkerülve a DAC és a bosnyák Velez Mostar továbbjutója ellen folytatja (az első felvonásban előbbi győzött házigazdaként 1-0-ra).

Európa-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Twente (holland)-Ferencvárosi TC 1-2 (1-1)

Enschede, 27 500 néző, v.: Damian Kos (lengyel)

gólszerzők: Adelgaard (38.), illetve Joseph (14., 80.)

Twente:

Unnerstall - Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard - Zerruki (Kjölö, 78.) - D. Rots, Hlynsson (Taha, 78.), Van den Belt, Örjasaeter - Weghorst

Ferencváros:

Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu - Kanichowsky (Levi, 69.), Rommens, Corbu - Zachariassen (Nagy O. 91.), Joseph (Lisztes, 88.), Yusuf (O'Dowda, 69.)

A Magyar Kupában címvédő, az El-sorozat előző kiírásban nyolcaddöntős ferencvárosi alakulat a második számú kupasorozat most zajló idényében már a selejtező első körében bemutatkozott, és búcsúztatta kettős győzelemmel - az idegenbeli 2-1-es sikert a hazai 3-0 követte - a szerb bajnokságban ezüstérmes Vojvodina gárdáját. Az akkor még erőnyerő, a bajnokságban negyedik helyen végzett hollandok a második körben csatlakoztak, és az erőviszonyok alapján jóval nehezebb feladatnak ígérkeztek a Borbély Balázs edzett népligetiek számára, mint voltak az újvidékiek.

A Ferencváros

pár perc visszafogott játék után érzett rá a mérkőzés ritmusára,

és némi kiegyenlített mezőnyjátékot követően a 14. percben Joseph góljával vezetést szerzett. Raemaekers lépett fel bátran a labdával, passzát Zachariassen pörgette át a védőfalon, majd Joseph a gyámoltalan holland védője hóna alatt nyolc méterről, kicsit kisodródva lőtt a kapu bal oldalába.

A hátrányba került Twente magához ragadta a kezdeményezést, de jól zártak a vendégek, akiknél a gólszerző és Yusuf rengeteget dolgozott mezőnyben, a védekezésből is alaposan kivették a részüket. A hollandok akciói meddők voltak, ellentétben a ritka és gyors támadásokat vezető ferencvárosiakkal. A 38. percben váratlanul mégis egyenlített a házigazda: Örjasaeter a bal szélen két vendégjátékos között tört be a tizenhatoson belülre, passzát a második hullámban érkező friss nyári szerzemény, Adelgaard 14 méterről vágta a kapu hosszú, bal oldalába.

Nyílt játékkal és ferencvárosi helyzetekkel indult a második félidő, az egyiknél Cadu beívelése és

Zachariassen visszafejelése után Joseph nagy helyzetben alig tévesztett célt.

Pár perccel később már a rövid kapufánál a szöget jól záró Dibusznak kellett lábbal hárítani az éles szögből leadott lövést, majd az ismétlést a védelem tisztázta. A 60. percben még nagyobb bravúrt mutatott be a vendégek kapusa, akkor Örjasaeter közeli lövésébe dobta bele magát bátran. Dibusz figyelme a folytatásban sem lankadt, a Twente ekkor "berendezkedett" a ferencvárosi térfélen, és akcióit rendre jó helyről leadott lövésekkel zárta.

Csere után villant a Fradi, Joseph centerezése megint centiméterekkel ment kapu mellé. A 70. perc után enyhült a nyomás a vendégeken, akik ekkor ismét meg tudták tartani a labdát. A 80. percben félpályás labdaszerzésből indított akciót a bal szélen az FTC,

O'Dowda adott be laposan, Zachariassen középen átlépte a labdát, a mögötte érkező Joseph pedig ezúttal pontosan célzott.

A hajrában ismét az FTC kapuja előtt zajlott a játék, de az eredmény nem változott.

A Paks egygólos hátránnyal utazik a Panathinaikoszhoz

A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első mérkőzésén.

Az athéni csapat az első félidő végén

Vas Gábor öngóljával szerzett vezetést,

a második elején pedig az argentin Santino Andino találatával növelte az előnyét. A tolnaiak a csereként beállt Böde Dániel hajszálpontos tekerésével szépítettek.

MTI

Majd a Fradi ellen...

Két éve némileg fordított helyzet volt. A Paks a Puskás Arénában szikrázó lelkesedéssel megverte a Fradit a Magyar Kupa döntőjében. A követlező tétmeccsen otthon, Pakson gyatra játékkal négy-nullra kikapott egy román másodosztályú csapattól. És így kiesett az Európa-liga selejtezőjének már az első forfulójában.

Most annyiban fordított a helyzet, hogy a Paks előbb kapott ki saját pályáján egy idegen csapattól, ám közvetlenül ezután fog bajnoki meccset játszani a Fradival.

Majd figyeljük meg, hogy - összehasonlítva a görög csapat elleni erőlködéssel .- a Fradi ellen milyen káprázatos lelkesedéssel, ötletekkel, bravúrokkal fog küzdeni az atomvárosi gárda...