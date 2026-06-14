Orbán Viktor köszöntötte az amerikai elnököt

Szerző: Gondola

2026. június 14. 10:34

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata eleven, a magyar politikus üzenetében így fogalmazott:

"Kedves Elnök úr! Kedves Donald!

Szeretném jókívánságaimat küldeni Önnek 80. születésnapja alkalmából. Az elnökségek jönnek és mennek, de kevés elnök hagyott olyan maradandó nyomot az Egyesült Államokon, mint Ön. Kívánom, hogy eredményeinek listája tovább bővüljön, és hogy azok, akik kételkedtek Önben, újra és újra megcáfolást nyerjenek.

Üdvözlettel: Viktor”