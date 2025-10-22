Orbán Viktor: Találkozzunk holnap, és mutassuk meg, mi vagyunk többen!
2025. október 22. 15:06
Orbán Viktor miniszterelnök szerint aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. „Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen” – hangsúlyozta a kormányfő.
Az Orbán Viktor Facebook-oldalára szerdán feltöltött videón az látható, amint a miniszterelnök megérkezik a Miniszterelnökségre, a Karmelita-kolostorba.
A kormányfő jelezte:
most kormányzás van, október 23-i ünnepi beszédét majd délután készíti el.
A miniszterelnök hangsúlyozta, azért fontos, hogy minél többen ott legyenek az október 23-i Békemeneten, mert – mint fogalmazott –
„ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett és nekünk kell többen lennünk.”
