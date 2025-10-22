Orbán Viktor: Találkozzunk holnap, és mutassuk meg, mi vagyunk többen!

Orbán Viktor miniszterelnök szerint aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. „Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen” – hangsúlyozta a kormányfő.

Az Orbán Viktor Facebook-oldalára szerdán feltöltött videón az látható, amint a miniszterelnök megérkezik a Miniszterelnökségre, a Karmelita-kolostorba.

A kormányfő jelezte:

most kormányzás van, október 23-i ünnepi beszédét majd délután készíti el.

A miniszterelnök hangsúlyozta, azért fontos, hogy minél többen ott legyenek az október 23-i Békemeneten, mert – mint fogalmazott –