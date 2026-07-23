Orbán Viktor Toshihiro Suzukival tárgyalt

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 23. 16:03

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön fogadta a Fidesz székházában Toshihiro Suzukit, a Suzuki globális elnökét és a cég delegációját - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A felek a tárgyaláson világgazdaság helyzetéről és

az autóipar jövőbeni kilátásairól cseréltek eszmét

- írta közleményében Havasi Bertalan.

Orbán Viktor még miniszterelnökként

legutóbb 2025 májusában tárgyalt Toshihiro Suzukival a Karmelita kolostorban.

A japán Suzuki vállalatcsoport 1991-ben 5,5 milliárd forintos alaptőkével hozta létre a magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása 1992-ben kezdődött.