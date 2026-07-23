Orbán Viktor Toshihiro Suzukival tárgyalt
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 23. 16:03
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön fogadta a Fidesz székházában Toshihiro Suzukit, a Suzuki globális elnökét és a cég delegációját - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
A felek a tárgyaláson világgazdaság helyzetéről és
az autóipar jövőbeni kilátásairól cseréltek eszmét
- írta közleményében Havasi Bertalan.
Orbán Viktor még miniszterelnökként
legutóbb 2025 májusában tárgyalt Toshihiro Suzukival a Karmelita kolostorban.
A japán Suzuki vállalatcsoport 1991-ben 5,5 milliárd forintos alaptőkével hozta létre a magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása 1992-ben kezdődött.
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