Orosz propagandatámadásokról beszél Zelenszkij

Szerző: MTI

2026. június 2. 19:08

Az Ukrajna elleni jövőbeli orosz katonai, politikai és propagandatámadások egyik fő célpontjai azok az ukrán vállalatok lehetnek, amelyek a rakétatechnológiák teljes spektrumának fejlesztésével foglalkoznak - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi Telegram-üzenetében.

"Jelentést kaptam Oleh Ivascsenkótól, a katonai hírszerzés vezetőjétől. Részletes információkat ismertetett az orosz rakétagyártásról: a létesítményekről, a távolságokról, a mennyiségekről, a kritikus alkatrészek és gépek beszerzési útvonalairól, valamint

azokról a személyekről és külföldi vállalatokról, amelyek segítenek Oroszországnak a szankciók kijátszásában.

lőkészítjük ellenintézkedéseink frissítését Ukrajnában és partnereinkkel összehangolva egyaránt. Fontos, hogy az Oroszországra nehezedő nyomás fokozódjon" - írta az államfő bejegyzésében.

Zelenszkij kiemelte, hogy az Ukrajna elleni további orosz támadások egyik kulcsfontosságú iránya a rakétatechnológiákat fejlesztő ukrán vállalatok elleni fellépés lehet. "Tudjuk azt is, hogy a további orosz támadások katonai, politikai és propagandisztikus értelemben egyaránt egyik fő célpontjává azok az ukrán vállalatok váltak, amelyek előrehaladást mutatnak minden rakétatechnológiai terület fejlesztésében.

Oroszország ezt saját maga számára stratégiai fenyegetésként értékeli: Ukrajna képességét arra, hogy saját ballisztikusrakéta-rendszert hozzon létre, illetve

helyben szervezze meg a ballisztikus rakéták elleni védelem gyártását.

Reagálni fogunk erre" - szögezte le az elnök.

Nyilvánosságra hozta, hogy az ukrán katonai hírszerzés újabb belső orosz politikai tervezési dokumentumokat is megszerzett, köztük olyanokat, amelyek Ukrajna és Moldova, a Dél-Kaukázus államai, valamint a Közel-Kelet és az Öböl térségének országai közötti kapcsolatokra vonatkoznak. "Tudjuk, hogy Oroszország egyik fő politikai célja biztonsági, gazdasági és egyéb stratégiai kapcsolataink korlátozása ezekkel az országokkal. Úgy véljük, hogy ezzel Oroszország csak megerősíti: mi Ukrajnában és partnereink is a helyes úton járunk a nagyobb biztonság, a szuverenitás további megerősítése és az orosz befolyás teljes semlegesítése felé" - mutatott rá.

Zelenszkij szerint Európának sokkal erőteljesebben kellene támogatnia mindazokat a népeket, amelyekbe Oroszország "belemélyesztette a fogait", és amelyeket nem akar szabadon engedni. "Ez most különösen igaz Örményország esetében, ahol választások közelegnek. Ez nem csupán politikai döntés kérdése, hanem egy nép alapvető joga arra, hogy maga válassza meg saját jövőjét. Európa képes arra, hogy biztosítsa az alapvető normák érvényesülését, az olyan szabályok betartását, amelyek mindig is a biztonságot szolgálták, és a jövőben is azt fogják szolgálni. Ezzel kapcsolatos javaslatainkat partnereinkkel folytatott munkánk során ismertetni fogjuk" - tette hozzá Zelenszkij.