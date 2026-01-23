Pedofilok bűnszervezete - kisgyerekeket erőszakoltak meg

Szerző: MTI

2026. január 23. 14:04

Súlyosítást indítványozott egy interneten szerveződő pedofil hálózat ügyében a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményük szerint a vádlottakat tavaly, első fokon 14 és 4 év közötti szabadságvesztésre ítélték.

A Budapesti IV. és XV. kerületi Ügyészség 2023 tavaszán emelt vádat hat férfi ellen több rendbeli

gyermekpornográfia, illetve négyüknél folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak miatt is.

A Fővárosi Törvényszék 2025. szeptember 11-én kihirdetett elsőfokú ítéletének tényállása szerint az egyik vádlott 2018 tavaszán létrehozta és 2021 tavaszáig üzemeltette lakhelyéről az angol nyelvű, pedofil tartalmak megosztására szolgáló chat oldalt, továbbá 2019 tavaszától létrehozott és üzemeltetett egy erőszakos gyermekpornográf tartalmak megosztására szolgáló nemzetközi internetes pedofil fórumot is.

A pedofil hálózatot irányító vádlott döntött azokról a személyekről, akik tagként hozzáférést és letöltési lehetőséget kaptak a két internetes felületen, emellett rendszeresen tett közé 18. életévét be nem töltött személyekről nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló nemi vágy felkeltését célzó felvételeket.

A vádlottak internetes kapcsolattartásaik során egymás között gyermekpornográf felvételeket, illetve

gyermekekkel végzett szexuális cselekményeik

során rögzített felvételeket és tapasztalatokat osztották meg.

A két internetes felülethez hozzáférés feltétele az volt, hogy erőszakos, fizikailag és szexuálisan bántalmazott gyermekekről osszanak meg birtokukban lévő felvételeket.

A vádlottak közül többen 12. életévüket be nem töltött hozzátartozóik, ismerőseik sérelmére követtek el szexuális erőszakot, majd az ezekről készült felvételeiket is megosztották ezeken az oldalakon, míg többen több tízezer gyermekpornográf felvételt tároltak számitógépükön, illetve mobiltelefonjaikban.

A Fővárosi Törvényszék első fokon, nem jogerősen mind a hat vádlottat bűnösnek mondta ki több rendbeli gyermekpornográfia bűntettében, közölük

négy vádlottat szexuális erőszak bűntettében

is, s ezek miatt a vádlottakat 4 és 14 év közötti szabadságvesztésre ítélte.

Továbbá az elsőfokú bíróság valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb olyan tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állt. Ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék a pedofil hálózatot irányító vádlottat további 6 rendbeli bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfia vádja alól felmentette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához előterjesztett másodfokokú átiratával valamennyi vádlottnál indítványozta a

bűnszervezeti elkövetés

és a részben felmentett vádlottnál további bűnösség megállapítását, az első fokon kiszabott szabadságvesztések tartamának emelését, és súlyosabb végrehajtási fokozat megállapítását. Jelenleg négy vádlott van letartóztatásban - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.