Simicskó István: Nem támogatjuk a TEK és az Országgyűlési Őrség beolvasztását

Szerző: kdnp.hu

2026. július 22. 17:38

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén egyértelművé tettem: nem támogatjuk a Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség beolvasztását – közölte szerdán Simicskó István.

Egy ilyen szervezeti átalakítás során

a legfontosabb az ember.

Elfogadhatatlan, hogy a szolgálatot teljesítő munkatársak illetménye csökkenjen – hangsúlyozta közösségi oldalán a bizottság alelnöke, a KDNP országgyűlési képviselője. Rámutatott:

a TEK és az Országgyűlési Őrség állományának egy részét az átalakítás következtében akár 15 százalékos illetménycsökkenés is érintheti.

Meggyőződésem, hogy

akik nap mint nap Magyarország biztonságáért szolgálnak, több megbecsülést érdemelnek.

Egy átszervezés nem járhat a szolgálatot teljesítők anyagi megbecsülésének csökkentésével – szögezte le Simicskó István.