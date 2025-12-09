Szijjártó Péter: Magyarország készül az ukrajnai háború lezárását követő új világgazdasági korszakra

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter moszkvai tárgyalásai után arról számolt be, hogy Magyarország már most aktívan készül az ukrajnai háború lezárását követő, várhatóan új világgazdasági és világkereskedelmi korszakra.

Elmondása szerint a jelenleg napirenden lévő rendezési terv komoly reményt jelent a béke elérésére, és a magyar kormány teljes mértékben támogatja az amerikai–orosz párbeszédet, amely szerinte a konfliktus lezárásához vezethet. Úgy véli, ha sikerül békét teremteni, akkor a szankciók által meghatározott gazdasági korszak is lezárulhat, amely Szijjártó szerint különösen Európának okozott jelentős károkat.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke utáni időszakban a lehető legjobb gazdasági startpozíciót szeretné megszerezni, ezért 34 magyar vállalat vezetője is elkísérte az útra, hogy megalapozzák a jövőbeni együttműködési lehetőségeket. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a béketeremtés nehéz lesz, mivel továbbra is vannak szereplők, akik akadályozzák a folyamatot, de Magyarország igyekszik ezt megelőzni.

Szijjártó beszélt a Török Áramlat gázvezeték működtetéséért felelős vállalat Hollandiából Magyarországra költöztetéséről is, amely szerinte a vezeték hosszú távú, zavartalan üzemeltetését szolgálja. Emellett a paksi atomerőmű-bővítésről is tájékoztatott, kiemelve, hogy a munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak, így egy eredetileg csak jövő évre tervezett fázis már a következő héten megkezdődhet.

Végül a sportdiplomáciai kapcsolatokról is említést tett, különösen arról, hogy az orosz női kosárlabda-válogatott nemrég két mérkőzést is játszott Magyarországon – ami ritkaságnak számít a jelenlegi európai helyzetben, ahol orosz csapatok ritkán léphetnek pályára.