Ukrajnai háború: Brit-ukrán-német-francia-csúcs Londonban - Abramovics volt a közvetítő

Szerző: MTI

2026. június 7. 21:36

Brit-ukrán-német-francia-csúcstalálkozó kezdődött vasárnap este Londonban.

A Downing Streeten rendezett tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő három európai hatalom vezetői - vagyis

a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár -, valamint Volodimir Zelenszkij

ukrán elnök vesz részt.

A találkozó kezdete előtt Zelenszkij a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban - hivatalos ukrán részről most először - megerősítette, hogy

Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember az utóbbi napokban üzeneteket közvetített

közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Az ukrán elnök kijelentette azt is, hogy a béke ára nem lehet a Donyec-medence átadása Oroszországnak.