Ukrajnai háború: Brit-ukrán-német-francia-csúcs Londonban - Abramovics volt a közvetítő
Brit-ukrán-német-francia-csúcstalálkozó kezdődött vasárnap este Londonban.
A Downing Streeten rendezett tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő három európai hatalom vezetői - vagyis
a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár -, valamint Volodimir Zelenszkij
ukrán elnök vesz részt.
A találkozó kezdete előtt Zelenszkij a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban - hivatalos ukrán részről most először - megerősítette, hogy
Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember az utóbbi napokban üzeneteket közvetített
közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.
Az ukrán elnök kijelentette azt is, hogy a béke ára nem lehet a Donyec-medence átadása Oroszországnak.