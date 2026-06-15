Tisza-program: Uszítás a Fidesz-KDNP várovezetői ellen

Szerző: Gondola

2026. június 15. 12:11

Ma a Fidesz és a KDNP ereje a helyi közösségekben található meg. Itt vannak azok a sikeres politikusaink, akik polgármesterként az egész közösség támogatását bírják, párthovatartozásra való tekintet nélkül - írja posztjában Navracsics Tibor.

A Fidesz politikusa így folytatta: Balaicz Zoltán Zalaegerszegen, Cser-Palkovics András Székesfehérváron, Hanusi Péter Mátészalkán vagy Hernádi Ádám Esztergomban a választók közel háromnegyedének szavazatával kapott újabb ötéves mandátumot 2024-ben. "Folytathatnánk a sort azokkal a városvezetőkkel, akik ötven százalék fölötti támogatottsággal bírva szintén tudják, hogy hogyan kell megszólítani a különböző világnézetű embereket, hogyan kell erős és virágzó helyi közösségeket létrehozni. Az ő munkájuk segítése kell, hogy most az országos politikánk elsődleges feladata legyen. Ők jelentik ma a sikereinket.

Nem véletlen, hogy a kormánypárti képviselők most azt a feladatot kapták pártközpontjuktól, hogy városról-városra, faluról-falura járva uszítsanak a közösségek vezetői ellen,

megpróbálva lemondásukat, a képviselő-testületek feloszlatását elérni" - olvasható a posztban.

Navracsics Tibor bejegyzésében arra szólította fel az embereket, hogy ne engedjék, hogy folytathassák azt a verbális agressziósorozatot, amit az országos politika tisztségviselői, majd egyszerű kormányalkalmazottak ellen már elkezdtek! Ne engedjük, hogy megkérdőjelezzék a demokratikusan megválasztott önkormányzataink legitimitását! - tette hozzá.