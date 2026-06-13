Vezetők nélkül a magyar titkosszolgálatok

Szerző: Gondola

2026. június 13. 06:06

A Mandiner adta hírül: Magyar Péter szombati hatállyal

felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját

– derül ki a péntek este megjelent közlönyből.

A Telex által kiszúrt hír szerint péntek este megszűnik a kinevezése:

Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának;

Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának;

Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának;

és Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának.

A határozatok azonban

nem tartalmazzák, hogy a miniszterelnök kiket nevez ki

a négy leváltott titkosszolgálati vezető helyére.

A fentiek mellett létezik még egy ötödik nemzetbiztonsági szolgálat is,

a Nemzeti Információs Központ, amelynek a vezetőjét ebben a körben nem váltották le

- zárul a Mandiner cikke.