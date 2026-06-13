Vezetők nélkül a magyar titkosszolgálatok
A Mandiner adta hírül: Magyar Péter szombati hatállyal
felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját
– derül ki a péntek este megjelent közlönyből.
A Telex által kiszúrt hír szerint péntek este megszűnik a kinevezése:
Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának;
Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának;
Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának;
és Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának.
A határozatok azonban
nem tartalmazzák, hogy a miniszterelnök kiket nevez ki
a négy leváltott titkosszolgálati vezető helyére.
A fentiek mellett létezik még egy ötödik nemzetbiztonsági szolgálat is,
a Nemzeti Információs Központ, amelynek a vezetőjét ebben a körben nem váltották le
- zárul a Mandiner cikke.