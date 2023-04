A pápalátogatás előkészületei

A magyarok fővárosa felkészül a katolikus egyházfő látogatására: igényes műszaki előkészületek zajlanak az ünnepi helyszíneken.

Utoljára frissítve: 2023. április 27. 21:17

2023. április 27. 21:01

Épülő színpad Budapesten, a Parlament előtti Kossuth téren Ferenc pápa magyarországi látogatásának előestéjén, 2023. április 27-én. A katolikus egyházfő háromnapos apostoli látogatásának legnagyobb eseménye a Kossuth téri szentmise lesz április 30-án délelőtt. MTI/Koszticsák Szilárd

Épülő nézőtér Budapesten, a Szent István-bazilika előtt Ferenc pápa magyarországi látogatásának előestéjén, 2023. április 27-én. A katolikus egyházfő háromnapos apostoli látogatásának első napján püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik a bazilikában. MTI/Koszticsák Szilárd

MTVA: élőben követhetik a nézők Ferenc pápa budapesti látogatásának eseményeit a közmédia műsorán

Élőben követhetik a nézők Ferenc pápa budapesti látogatásának eseményeit a közmédia műsorán - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy másfél év után újra Magyarországra látogat Ferenc pápa. A katolikus egyházfő budapesti programjaira több százezer hívőt várnak. A közmédia a pápa magyarországi látogatásának valamennyi nyilvános programján jelen lesz - tették hozzá.

Élőben jelentkezik a Sándor-palotából, a Szent György térről, a Karmelita kolostorból, a Szent István-bazilikából, a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonából, a Rózsák terén álló Árpád-házi Szent Erzsébet-templomból és az Istenszülő oltalma görögkatolikus templomból, valamint a Papp László Budapest Sportarénából, a Kossuth Lajos térről és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről is. A pápa érkezése és búcsúztatása a Liszt Ferenc-repülőtérről szintén követhető lesz a képernyőn keresztül - sorolták a kommünikében.



Mint írták, a Duna műsorfolyama pénteken 9:40-kor kezdődik, 10 órától már élő adásban követhető Ferenc pápa érkezése a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre; 11 órától a Sándor-palota előtti téren történő ünnepélyes fogadását, majd a köztársasági elnöki látogatást, valamint a miniszterelnökkel való találkozást kísérhetik figyelemmel a nézők; 12:20-tól az egyházfő állami vezetőkkel, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel folytatja programját a Karmelita kolostorban, amelyet szintén élőben láthat a közmédia közönsége. A 16:40-kor kezdődő stúdióbeszélgetés után 17 órától a Szent István-bazilikából látható a katolikus egyházfő találkozója a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal.



Ismertetésük szerint szombaton 8:30-tól kezdődik a Duna műsora, élő kapcsolással a Vakok Batthyány László Gyermekotthonába, majd a budapesti Rózsák terén álló Árpád-házi Szent Erzsébet-templomba, ahol Ferenc pápa szegényekkel, menekültekkel, valamint a görögkatolikus közösség képviselőivel találkozik. Ugyancsak élő adásban, 15:55-től láthatják a nézők a katolikus egyházfő találkozóját a Papp László Budapest Sportarénában őt váró mintegy 11 ezer fiatallal. Az eseményen szimfonikus zenei kísérettel csendül fel a pápálátogatás hivatalos dala, a Camino Dolhai Attila, Szűcs Renáta, Szandi, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő és Vizy Márton előadásában.



A látogatás zárónapján, vasárnap 9:30-tól közvetíti a Duna a katolikus egyházfő által celebrált szentmisét a Kossuth Lajos térről, majd 15:50-től Ferenc pápa találkozóját az egyetemi és kulturális élet képviselőivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán - olvasható az összegzésben.



A háromnapos műsorfolyam utolsó felvonásaként 17:30-kor Ferenc pápa búcsúztatását követhetik a Duna nézői a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről - közölték.



Az MTVA arra is felhívta a figyelmet, hogy a Duna mellett az M1 és a Kossuth rádió is részletesen hírt ad az eseményekről, valamint valamennyi nyilvános program elérhető lesz a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.



A televíziós közvetítés élő jelét a közmédia ingyenesen biztosítja az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) valamennyi tagjának. A szabad hozzáférésnek köszönhetően a legnagyobb nemzetközi orgánumok is részt vesznek a katolikus egyházfő magyarországi látogatásának közvetítésében - olvasható a kommünikében.



MTI