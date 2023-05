Daniel Freund tovább zsarolná Magyarországot

– A feltételek egyike, legalábbis a strukturális és regionális forrásokhoz való hozzáférés esetében, hogy módosítsák a gyerekvédelminek nevezett, valójában súlyosan kirekesztő és szexuálisan megbélyegző jogszabályt – mondta Daniel Freund a német Zöldek/Európai Szabad Szövetség EP-képviselője a 444-nek adott interjújában. A képviselő ezzel kapcsolatban megjegyezte: az Európai Bizottságnak el kell gondolkodnia azon, milyen újszerű nyomásgyakorlásra volna szükség, hogy érdemi változást lehessen kikényszeríteni a magyar kormány részéről.

2023. május 22. 11:54

– Az Európai Bizottságnak (EB) el kell gondolkodnia azon, milyen újszerű nyomásgyakorlásra volna szükség, hogy érdemi változást lehessen kikényszeríteni a magyar kormány részéről. Hatékonynak az eddigi nyomásgyakorlást biztosan nem lehet nevezni – mondta Daniel Freund a német Zöldek/Európai Szabad Szövetség EP-képviselője a 444-nek adott interjújában.

Mint ismert, múlt szerdán befejeződött az Európai Parlament (EP) költségvetési ellenőrző bizottsága delegációjának háromnapos látogatása Budapesten. A négytagú küldöttséget Monika Hohlmeier, a szakbizottság bajor keresztényszocia­lista elnöke vezette, és a nemrégiben korrupciógyanúba keveredett Cseh Katalin mellett megfigyelőként tagja volt Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, valamint Daniel Freund zöld EP-képviselő is.

A küldöttség a három nap alatt többek között baloldali újságírókkal, NGO-kkal, Karácsony Gergely főpolgármesterrel, az Állami Számvevőszék munkatársaival, parlamenti bizottságok vezetőivel és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel találkozott. A tárcavezető akkori sajtótájékoztatóján kiemelte, érezhető volt, hogy a küldöttség sajnálatos módon nem olvasta azokat a háttéranyagokat, amelyeket korábban elküldött a magyar kormány, ez is befolyásolta a véleményalkotását, ami érezhetően elfogult volt a kormánnyal szemben.

Freund szerint ismét az összkép rossz

– Érzékeltünk fejlődést, az Integritás Hatóság vezetőjével például kifejezetten előremutató egyeztetést folytattunk. Az összkép mégis csalódást keltő és kijózanító volt. Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy a kormány mindent megtesz ezeknek a forrásoknak a felszabadítása érdekében – mondta az interjúban Daniel Freund. A német EP-képviselő kijelentésével kapcsolatban érdemes felidézni Varga Judit korábbi megállapítását, aki azt mondta: amikor nem sikerül semmi konkrétumot bebizonyítani, akkor veszik elő Brüsszelben kommunista tempóval azt az állítást, hogy az összkép rossz.

Daniel Freund a portálnak azt is elmondta: jövő héten adják elő megállapításaikat a bizottság előtt, a következő plenáris ülésen pedig határozatot fogad majd el a parlament a magyarországi helyzetről. A megállapításaikat a parlament is számításba veszi majd. Az EP-képviselő elmondta, amit a magyarországi cégektől, baloldali újságíróktól, NGO-któl hallanak, az arra utal, hogy Magyarországon „a helyzet nem hogy nem javul, de folyamatosan romlik”. Daniel Freund szerint a magyar kormány maffiamódszereket használva gyűr maga alá komplett szektorokat. Hozzátette: van egy másik csoportja is a kritériumoknak, amelynek megváltoztatásáról a kormány hallani sem akar.

– A feltételek egyike, legalábbis a strukturális és regionális forrásokhoz való hozzáférés esetében, hogy módosítsák a gyerekvédelminek nevezett, valójában súlyosan kirekesztő és szexuálisan megbélyegző jogszabályt. Erre semmilyen szándék nem mutatkozik – mondta a baloldali portálnak.

Magyar Nemzet